Wetter in NRW: Sonne satt – doch Expertin warnt: „Erhöhte Gefahr“

Wer den 1. Mai in NRW draußen genießen möchte, darf sich dieses Jahr über perfektes Wetter freuen: Sonnig, trocken und angenehm warm – ein Feiertag, wie er im Wetter-Bilderbuch steht! Ob beim Bollerwagen-Wandern oder einem gemütlichen Biergartenbesuch – dieses Wetter ruft förmlich nach Zeit im Freien.

Aber Vorsicht: Der Sonnenschutz sollte nicht vergessen werden! Die UV-Strahlung ist schon jetzt intensiv und können zu schmerzhaften Sonnenbränden führen. Doch nicht nur das ist wichtig – Wetter-Expertin Kathy Schrey warnt zudem vor einer noch viel größeren Gefahr.

Wetter in NRW: Gefahr am 1. Mai – Expertin wird deutlich

So schön das Wetter derzeit auch ist – es hat eine Schattenseite. Die Trockenheit der vergangenen Tage hat in NRW die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. Wetter-Expertin Kathy Schrey warnt daher eindringlich: „Diese Trockenheit führt zu einem erhöhtem Waldbrandgefahr-Risiko.“ Klar also, dass offenes Feuer im Wald oder in dessen Nähe aktuell absolut tabu ist – das gilt auch fürs Grillen.

++ Wetter-Experte macht erste Juni-Prognose für NRW – und bringt zermürbende Gewissheit ++

Doch Schrey (wetter.net) belässt es nicht bei dieser Warnung. Sie appelliert weiter: „Nicht einfach unbedacht die Zigarettenkippe wegschnipsen oder die Glasscherben irgendwo liegen lassen.“ Und mit Nachdruck: „Bitte, bitte, nehmt das als Warnung!“

Also, Leute, schnapp euch ein Bier oder eine Limo und los geht’s – aber bitte nehmt die Flaschen wieder mit nach Hause. Das ist nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern tut auch dem eigenen Geldbeutel gut – Pfand sei Dank!

Wetter-Vorhersage bis zum 4. Mai: „Temperatursturz“

Wie es nach dem 1. Mai mit dem Wetter weitergeht? Auch das hat Kathy Schrey verraten: Der Freitag (2. Mai) zeigt sich nochmals von seiner besten Seite – sonnig und ungewöhnlich warm mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Am Samstag (3. Mai) wird’s dann wechselhaft: Mehr Wolken, im Süden auch Schauer oder Gewitter mit Starkregen.

Die Temperaturen gehen zurück auf 18 bis 22 Grad, in höheren Lagen bleibt es bei frischen 16 Grad. Die Nacht zum Sonntag (4. Mai) wird wechselnd und teils stark bewölkt.

Mehr News aus NRW:

Und der Sonntag? Laut Kathy Schrey ist die Prognose zwar noch etwas unsicher, aber es sieht nach einem „deutlichen Temperatursturz“ aus. Also lieber Sonnenbrille und Regenschirm einpacken. Man weiß ja nie, was der Mai noch alles aus dem Ärmel zaubert.