Wetter in NRW: Experte spricht Klartext – es stehen turbulente Tage bevor! „Ganz schön üppig“

Wie das Wetter in NRW an Ostern wird, lässt sich mittlerweile mit ziemlicher Gewissheit sagen. Zumindest am Ostersonntag dürften sich viele über die Eiersuche im Freien freuen – allen voran die Kinder (DER WESTEN berichtet).

Doch wie sieht es für die kommenden Tage im April aus? Da geben Wetter-Experten für NRW eher wenig rosige Aussichten heraus.

Wetter in NRW fährt Achterbahn um Ostern

Kurz vor Ostern spielt das Wetter mehr als verrückt. Sturm am Gründonnerstag, Regen am Karfreitag. Erst zum Wochenende stabilisiert sich das Wetter und es fühlt sich wieder nach Frühlingsanfang an. Karsamstag und Ostersonntag könnten sogar beinahe sommerlich ausfallen, sowohl was die Temperaturen als auch die Sonnenstunden anbelangt.

Doch gleich darauf am Ostermontag bricht das Schönwetterhoch wieder ab und auch in den kommenden zwei Wochen dürfte die Wetter-Achterbahn weiterfahren. Bis Mitte April müssen wir leider mit ordentlich Regen rechnen.

Wetter in NRW: April wird nass

Zwei Woche nur Regen? Hoffentlich nicht. Doch die Wetter-Karte von Meteorologe Dominik Jung macht wenig Hoffnung. „Jede Menge Niederschlag“, sieht der Experte von „wetter.net“ da voraus. „Ganz schön üppig“, was da vom Himmel herunterkommt. Und das Epizentrum der Regenfälle liegt direkt in NRW am südöstlichen Rand. Hier kann es bis zu 100 Litern pro Quadratmeter regnen.

Wenig erleichternd, jedoch ein kleiner Trost dürften dabei die milderen Temperaturen sein. Diese sollen bis zum 12. April stabil zwischen 12 und 15 Grad liegen. „Der Regen wird wärmer“, versucht Jung dem Niederschlag etwas abzugewinnen.

