Wetter in NRW rechnet mit Winter ab! Nicht nur Oster-Hasen geraten jetzt ins Schwitzen

Was hält das Wetter in NRW an Ostern für uns bereit? Können wir die kurzen Hosen auspacken, um im Garten Ostereier zu suchen, oder doch lieber die dicke Winterjacke? In den letzten Wochen kursierten die wildesten Wettermeldungen. Von Schnee zu Ostern über Unwetter bis hin zu sommerlichen Temperaturen war alles dabei.

Auch Wetterexperte Dominik Jung wunderte sich über die gewagten Prognosen für Ostern. Schon lange vor den Feiertagen schloss er kategorisch aus: Schnee wird es in NRW garantiert nicht geben. Aber was dann?

Wetter in NRW: Ostereier-Suche im Sonnenschein?

In den Tagen vor Ostern könnte sich nach dem europäischen Wettermodell ECMWF eine sehr kräftige Südwestströmung durchsetzen. Und die bringt vor allem eines: warme Temperaturen. Jung kündigt an: „Es könnte ab Karfreitag bis Ostersonntag zu Spitzenwerten um 20 Grad kommen, regional sind dabei sogar 25 oder 26 Grad möglich.“ Sommerliches Wetter also zu Ostern in NRW.

Während das europäische Wettermodell einen echten Ostersommer vorhersagt, sieht das amerikanische Wettermodell GFS die Sache allerdings eher kritischer. Zwischen 15 und 20 Grad sagt es voraus – was natürlich immer noch angenehm warm wäre. Ein Mix aus Sonne und Wolken soll das Wetter in NRW bringen, vereinzelt könne es auch Gewitter geben, so Dominik Jung. Meist soll es aber trocken bleiben. An den Osterfeiertagen wird es dann aber noch ein ganz anderes Wetterphänomen geben.

Saharastaub in Deutschland

Im Frühjahr und Frühsommer ist der Anteil an Saharastaub in der Atmosphäre typischerweise sehr hoch. Laut dem Wettermodell ECMWF strömen milde Luftmassen direkt aus der Sahara bis nach Deutschland. Nach den Vorhersagen der Experten könnte uns der Saharastaub demnach direkt zu Ostern erreichen. Autofahrer sollten also schon mal die Putzlappen bereithalten, denn der Staub färbt bekanntlich die Autos.

Temperaturen um die 20 Grad gemischt mit Saharastaub könnten an Ostern nicht nur den Osterhasen ins Schwitzen bringen. Doch das Wetter in NRW meint es gut mit uns: Die Befürchtungen, dass es an Ostern zu Dauerregen und einstelligen Temperaturen kommen könnte, sind endgültig vom Tisch.