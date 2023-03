Wetter in NRW: Krasse Aussichten! Experte von den Socken – „Oh, oh, oh“

Gerade hat das Wetter in NRW noch Schneeflocken fallen lassen. Doch schon jetzt wird es spürbar wärmer. Trockenere, mildere und auch sonnigere Tage stehen uns bevor. Dann kommt auch endlich wieder die Zeit für Aktivitäten im Freien.

Eine aktuelle Entwicklung bezüglich des Wetters in NRW lässt jedoch auch Meteorologen erstaunt zurück. „Oh, oh, oh“, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ mit Blick auf die Prognosen. Was da wohl noch alles auf uns zukommt?

Experte zum Wetter in NRW: „Wer hätte das gedacht?“

Der März-Winter ist Geschichte, dafür steht uns nun ein März-Sommer bevor. „Es wird deutlich wärmer in den nächsten Tagen“, sagt Jung. Es stehen sogar Spekulationen über bis zu 25 Grad im Raum. Dazu soll es kaum regnen. Allerdings liefern sich die warme Luft aus dem Süd-Westen und die kalte aus dem Norden einen regelrechten „Kampf“, den auch die Sonne mit den Wolken bestreiten muss.

Grundsätzlich soll es aber im Gegensatz zu den vergangenen Tagen und Wochen deutlich milder und trockener werden. „Wer hätte das gedacht?“, denkt sich der Experte in Erinnerungen an die jüngsten Schneefälle. „Die Monatsprognosen sind komplett gekippt.“ So sollten März und April gar nicht so warm werden. Doch laut aktueller Prognosen liegen sowohl der April als auch schon der Mai ein bis zwei Grad über dem Klimamittel. „Oh, oh, oh“, sagt der Experte. Das kann eine ganz schön heiße Angelegenheit werden.

Aussichten aufs Wochenende

25 Grad stehen an diesem Wochenende laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) allerdings noch nicht an – dafür aber schon knapp 20 am Samstag, den 18. März. Wechselhaft bewölkt mit Schauern und sogar vereinzelten Gewittern bleibt es auch nicht ganz trocken oder windstill. Das ändert sich auch nicht in der Nacht oder am nächsten Tag.

Wolken, Schauer und kurze mögliche Gewitter begleiten uns tagsüber. Ab Nachmittag lässt der Regen nach. Aber auch am Montag bleibt es zeitweise regnerisch bei maximal 15 Grad. Erst in der Nacht zum Dienstag hört es endlich auf zu regnen. Dafür kann es Bergland teils wieder so kalt werden, dass lokal Bodenfrost herrschen könnte.

