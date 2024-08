Wetter in NRW: Experte schlägt Hände überm Kopf zusammen – „Echt ekelhaft“

Pünktlich zum August haben sich die Temperaturen so langsam warmgelaufen und der Sommer nimmt endlich Tempo auf. Die 30-Grad-Marke wurde bereits geknackt, aber es ist keine trockene Hitze, die das Wetter in NRW bestimmt.

Drückend und schwül war es in den vergangenen Tagen und genau so geht es jetzt auch weiter. Wetter-Experte Dominik Jung gibt gemischte Aussichten.

Wetter in NRW ist „unerträglich“

„Die nächsten Tage bleiben schwül und warm, es ist teilweise echt ekelhaft beim Wetter“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Schwitzen im Sitzen ist angesagt.“ Das findet auch der Experte einfach nur noch „unerträglich“. Dazu gibt es auch immer wieder Schauer und Gewitter.

Zum Glück ist es im Westen nicht so schlimm wie im Süden, aber im Norden wäre es aktuell auf jeden Fall angenehmer. Allerdings auch nicht mehr lange. Denn schon in der ersten vollen August-Woche kommt auch hier die drückende Luft an. Und wie geht es dann im Westen weiter?

Wetter in NRW: Jetzt kommt der Hochsommer

Laut Jung beginnt die erste volle August-Woche mit viel Hitze und Sonnenschein. „Perfektes Bade- und Grill-Wetter!“ Bei Temperaturen über 30 Grad bleibt nur noch die Abkühlung im Wasser oder die Dauerbeschallung mit Ventilator und Klimaanlage.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Freitag: 24 bis 27 Grad (im Hochsauerland 20), nachts 16 bis 10 Grad

Samstag: 24 bis 27 Grad (in Hochlagen 20), nachts 16 bis 13 Grad (in der Eifel 12)

Sonntag: 22 bis 25 Grad (im Hochsauerland 19), nachts 14 bis 10 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Erst am Mittwoch (7. August) soll es laut „wetter.net“ wieder etwas auf 25 Grad abkühlen. Doch die Erholung ist nicht von Dauer. Schon bis zum Wochenende gehen die Temperaturen wieder rauf. Dann bleibt es konstant bei um die 30 Grad und dazu gibt es Sonne satt. Selbst die Gewitter machen dann eine „kleine Pause“.

Das Wetter soll sich dann endlich konstant sommerlich zeigen. „Insgesamt geht das sommerlich warme, zeitweise heiße und sehr schwüle Wetter mindestens bis Mitte August weiter“, erwartet Jung. Es sei kein Temperatursturz zu erwarten.