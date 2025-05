„Die Toten Hosen“ geben Zusatzshow auch in NRW – doch Fans äußern irren Verdacht

Diese Nachricht hat am Sonntag (11. Mai) für mächtig Furore gesorgt: „Die Toten Hosen“ gehen 2026 mal wieder auf große Tournee. Die Ankündigung der Tour sollte dabei für reichlich Spekulationen sorgen (mehr dazu hier >>>).

Der mögliche Abschied der Düsseldorfer Band von den großen Bühnen sollte die Nachfrage nach den Tickets nicht unbedingt bremsen. Binnen weniger Minuten nach dem Verkaufsstart am Mittwochabend (14. Mai) waren die ersten Konzerte von „Die Toten Hosen“ ausverkauft. Kurze Zeit später tauchten schon die ersten Angebote zu Mondpreisen bei „Ebay“ und Co. auf (hier mehr Details >>>). Am Tag darauf nahm die Düsseldorfer Punk-Band dem Schwarzmarkt den Wind aus den Segeln.

„Die Toten Hosen“ verkünden Zusatzshow auch in NRW

Denn weil gleich sieben Konzerte restlos ausverkauft waren, kündigten „Die Toten Hosen“ am Donnerstag (15. Mai) mehrere Zusatzshows an. Darüber jubelten auch Fans aus NRW, zumal Tickets für die beiden Heimspiele in Düsseldorf und das Konzert in Köln umgehend vergriffen waren.

Unter den Zusatzshows findet sich auch ein Konzert im Kölner Rheinenergiestadion (17. Juni 2026). Dazu gibt es Zusatztermine in Esch/Alzette, München und Nohfelden. Viele Fans können ihr Glück nach Beginn des Ticketverkaufs am Donnerstagnachmittag kaum fassen: „Jaaaaa hat geklappt! Danke, dass der Vorverkauf diesmal nicht ganz so riesig angekündigt wurde“, jubelt eine.

Ein Wermutstropfen für viele Fans aus der Heimatstadt von Sänger Campino und Co.: Düsseldorf ist bei den Zusatzterminen nicht dabei. „Wir brauchen eine weitere Show in Düsseldorf“, fordert ein Hosen-Fan bei Instagram, der traurig feststellt: „Wir und viele andere sind nicht dabei, leider.“

„Die Toten Hosen“-Fan mit irrer Theorie

Doch manch einer spekuliert schon mit möglichen weiteren Zusatzshows. „Warten wir mal ab, ob da noch was kommt. Hab aber ein gutes Gefühl“, sagt einer und spekuliert mit einem Open-Air-Konzert zur Eröffnung oder zum Abschluss der Tour.

Einen geeigneten Ort dafür fällt dem Hosen-Fan auch gleich ein: der neue Open-Air-Park in Düsseldorf. Hier sollte eigentlich AC/DC in diesem Jahr das erste Konzert spielen. Doch die Show musste kürzlich erst in die Merkur-Spiel-Arena verlegt werden (mehr dazu hier >>>). Es wäre die perfekte Gelegenheit, das Desaster vergessen zu machen. Der Hosen-Fan ist sich sicher: „Die Karten würde man da ganz sicher loswerden.“