Wenn du in dieser Stadt Urlaub machst, belohnt dich sogar die Regierung

Hier lohnt sich der Urlaub besonders. Eine europäische Stadt hat sich das nachhaltige Reisen besonders auf die Fahne geschrieben. Sie belohnt sogar Reisende, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise in die Stadt kommen.

Urlauber können von besonderen Aktionen und Angeboten profitieren, die die Stadt speziell für sie ausgerufen hat.

Urlaub: Stadt bietet spezielle Rabatte für Reisende an

Die Hauptstadt von Dänemark belohnt Touristen, die auf nachhaltigem Wege ins Land reisen. Dabei geht es um die Reise nicht mit dem Flugzeug oder Auto, sondern mit der Bahn. Bereits im vergangenen Jahr hatte Kopenhagen das Pilotprojekt ins Leben gerufen und dabei auch das Fahren mit dem Rad oder der Metro sowie das Sammeln von Müll an öffentlichen Orten honoriert.

Für ihre Bereitschaft bekamen Touristen zuletzt Getränke umsonst oder auch den Eintritt für kulturelle Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten geschenkt. Auch in diesem Jahr will sich Kopenhagen für ein nachhaltiges Reisen einsetzen und das Projekt fortführen. Vom 17. Juni bis zum 17. August können Urlauber so von insgesamt 90 Aktionen profitieren. Der Zeitraum wurde verlängert.

Nachhaltiger Urlaub lohnt sich

In diesem Jahr werden auch Bahnfahrer belohnt. Wer mit dem Zug nach Kopenhagen fährt, darf dafür kostenlos mit Leihfahrrädern fahren oder kann sich über Yoga-Stunden, Führungen und ermäßigten Eintritt freuen.

Die Kampagne „CopenPay“ trifft in Zeiten von Massentourismus und Klimakrise den Nagel auf den Kopf. „Indem wir verantwortungsbewusstere Handlungen in das Besuchererlebnis integrieren, definiert CopenPay neu, wie wir dem Tourismus in Kopenhagen begegnen“, erklärt der Leiter der Tourismusorganisation Wonderful Copenhagen, Søren Tegen Pedersen. Sie zielt nicht einfach nur darauf ab, mehr Touristen in die Stadt zu bringen, sondern diese zu einem nachhaltigeren Reisen zu animieren. Dazu zählt auch, weniger zu reisen und dafür länger an einem Ort zu bleiben. (mit dpa)