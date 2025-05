Urlaub in der Schweiz: Mit diesem Trick können Reisende bares Geld sparen

Du hast Lust, dem stressigen Alltag zu entfliehen und mal etwas Neues zu sehen? Dann bietet sich ein Urlaub in der Schweiz an. Dort gibt es nicht nur zahlreiche Orte zu entdecken. Dieses Jahr findet vom 2. Juli bis zum 27. Juli auch die Fußball-EM der Frauen statt.

Passend dazu kannst du bei einem Urlaub in die Schweiz jetzt bares Gels sparen. Doch was musst du dafür tun?

Urlaub in der Schweiz: So sparst du bares Geld

Nach Angaben vom Reiseanbieter „booking.com“ haben 56 Prozent der Deutschen in einer Umfrage angegeben, dass sie Interesse an einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen haben. Dafür bietet sich ein Urlaub vor Ort durchaus an.

Deshalb möchte „Booking.com“ Reisenden die Möglichkeit geben, 50 Prozent der Kosten für Unterkünfte in der Schweiz als Reiseguthaben zurückzuerhalten. Man wolle damit erreichen, dass „noch mehr Fans die Magie des Turniers live erleben können“. Das Reiseguthaben können Kunden nach ihrem Urlaub in der Schweiz dann für eine andere Reise nutzen und sparen dadurch Geld. Doch mit welchem Trick funktioniert das Ganze?

Das musst du über das Spar-Programm wissen

Um dir die 50 Prozent für einen Urlaub in der Schweiz zu sichern, musst du den Promocode „FOOTY50“ verwenden. Er gilt allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum und ist auch nur begrenzt erhältlich. Nämlich bis das Budget von 35.000 Euro erreicht ist oder der Promo-Code 175-mal getätigt wurde.

Hier mehr lesen:

„Der Promo-Code gilt für Unterkünfte in der Schweiz während der UEFA Women’s Euro 2025 zwischen dem 1. und 28. Juli 2025, mit einem maximalen Guthabenwert von 3000 Euro“, heißt es weiter. Das Guthaben ‒ also die 50 Prozent, die du sparst ‒ verfallen jedoch nach einem Jahr. Buchst du bis dahin keinen neuen Urlaub, sparst du also kein Geld. Alle weiteren Informationen zu dem Angebot findest du hier.