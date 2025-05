Eishockey-WM 2025: Schweiz – Deutschland: Star-Schock! Bittere Kunde für DEB-Team

Drei Spiele, drei Siege, 15 erzielte Tore – der Start der deutschen Auswahl in die Eishockey-WM 2025 hätte nicht besser laufen können. Der Weg für das Erreichen des Viertelfinals ist geebnet, jetzt geht es für die Mannschaft von Harold Kreis darum, das Weiterkommen klarzumachen.

Auf die deutsche Eishockeynationalmannschaft wartet der erste richtige Härtetest – es geht gegen die Schweizer Nachbarn. Die Eidgenossen haben ebenfalls Ambitionen auf das Viertelfinale. Es wird das erste Top-Spiel der Deutschen bei der Eishockey-WM 2025.

Eishockey-WM 2025: Schweiz – Deutschland live

Nach drei Spielen steht die DEB-Auswahl an der Spitze der Gruppe B, das Team um NHL-Star Tim Stützle hat einen hervorragenden Start in das Turnier hingelegt. Darauf ausruhen darf man sich allerdings nicht. Die Schweiz dürfte ein schwerer Gegner werden. Können die Deutschen den nächsten Sieg landen? Gelingt den Eisgenossen der dritte Sieg in Folge? Alle Infos zu Schweiz – Deutschland findest Du hier im Live-Ticker. Bei uns verpasst Du kein Tor und kein Highlight.

Schweiz – Deutschland -:- (-:-,-:-,-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.30 Uhr: Gespielt wird einmal mehr in Herning – dabei sorgte das Eis in der dänischen Halle für Aufsehen. Das Spiel gegen Norwegen musste wegen eines Loches sogar zweimal unterbrochen werden. Auch zahlreiche Zuspiele kamen nicht an, weil das Eis zu weich ist. Der Zustand des Eises ist katastrophal.

13.25 Uhr: Besonders bitter für das DEB-Team: NHL-Star Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks, der gegen Norwegen mit der Schulter unglücklich gegen die Bande prallte und vorzeitig in die Kabine musste, wird für den Rest des Turniers ausfallen. Er steuerte bislang vier Torbeteiligungen hinzu. Ihn wird Kreis ersetzen müssen.

12.22 Uhr: Die Schweiz hat bis dato zwei der drei Spiele gewinnen können. Während man sich gegen starke Tschechen (4:5) erst in der Verlängerung geschlagen geben musste, gab es gegen Dänemark (5:2) und die USA (3:0) zwei Erfolge. Gegen das DEB-Team möchten die Eidgenossen nun den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinale machen.

Weitere News:

Donnerstag, 15. Mai, 11.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eishockey-Fans! Erst am Dienstag (13. Mai) konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Norwegen (5:2) ihren dritten Sieg im dritten Spiel feiern, heute geht es schon weiter. Um 16.20 Uhr trifft Deutschland auf die Schweiz.