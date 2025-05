Eishockey-WM 2025: Großer Schock für DEB-Team! Jetzt ist es aus und vorbei

Drei Spiele, drei Siege für die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark. Ein optimaler Start für die Eishockey-Profis. Doch jetzt gibt es schlechte Nachrichten.

Beim 5:2-Sieg der Deutschen gegen Norwegen verletzte sich ein Nationalspieler so schwer, dass er rausmusste und nicht mehr auf das Eis zurückkehren konnte. Jetzt steht sein Ausfall fest. Er wird nicht mehr bei der Eishockey-WM 2025 auflaufen.

Eishockey-WM 2025: Schock um DEB-Star

Was war passiert? Im zweiten Drittel bei der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Norwegen kassierte Lukas Reichel einen heftigen Check von Martin Rönnild. Der deutsche Angreifer knallte dabei hart gegen die Bande und verletzte sich an der Schulter. Für den Spieler der Chicago Blackhawks ging es anschließend direkt in die Kabine.

Von dort kehrte Reichel nicht mehr zurück auf die Eisfläche. Er wurde der zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Sieg gegen Norwegen (5:2) meldete sich Bundestrainer Harold Kreis. „Wir wussten, was auf uns zukommt“, sagte der Trainer, als er auf die körperbetonten Norweger angesprochen wurde. „Sie spielen hart, aber man weiß nie, wie es am Ende kommt.“ Der Sieg hat Folgen: ein Reichel-Ausfall. Er wird nicht mehr auflaufen.

Kein Reichel-Einsatz mehr

Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mitteilte, fällt Reichel für den Rest der Eishockey-WM 2025 aus. Nach mehreren Untersuchungen und Gesprächen wurde die Entscheidung getroffen. Die Schulterverletzung ist wohl doch zu schwer gewesen.

Das ist nicht nur für Reichel ein schwerer Schlag, sondern auch für die deutsche Auswahl. Bislang zählte der Angreifer bei der WM im dänischen Herning zu den auffälligsten deutschen Spielern. Der ehemalige Berliner hatte ein Tor erzielt und drei weitere vorbereitet. „Für Lukas ist es sehr bitter, er hatte einen starken Start ins Turnier bislang und hat so einen großen Beitrag geleistet“, sagte Bundestrainer Kreis: „Dennoch haben wir genug Qualität im Team, mit solchen Situationen umgehen zu können.“

Nach Siegen über Ungarn (6:1), Kasachstan (4:1) und eben Norwegen (5:2) ist die Schweiz am Donnerstag (15. Mai) der erste Härtetest für Deutschland. Mit einem weiteren Erfolg wäre das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft zum Greifen nah. Schließlich kommen mit den USA (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Dänemark (20. Mai) dann die stärksten Mannschaften in der Gruppe B.