Extremes Bahn-Chaos an der Nordsee – Sylt-Urlauber schauen in die Röhre

Nicht nur per Flugzeug kann heutzutage in den Urlaub gereist werden. Viele wählen auch gerne das eigene Auto oder den Zug als Gefährt ihrer Wahl, um etwa an die deutschen Strände der Ostsee oder Nordsee in wenigen Stunden zu verreisen.

Doch Nordsee-Urlauber, die sich für eine Reise mit der Deutschen Bahn entscheiden, erleben nicht selten eine Enttäuschung. Jüngst sollen die Nerven vieler Reisender überstrapaziert werden, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Der Grund war eine akute Störung an der Eiderbrücke. Was die das Bahn-Unternehmen dazu zu sagen hat, liest du hier.

Nordsee-Urlauber brauchen nach Sylt Nerven aus Stahl

Wie die Deutsche Bahn jetzt selbst angibt, sei die Störung mittlerweile behoben, sodass man wieder einen „stabilen Fahrplan anbieten“ könne. Doch unser Partnerportal hat daran große Zweifel. Auch, weil der Konzern selbst auf Nachfrage angibt, dass sich trotz regelmäßiger Wartung „Störungen nicht gänzlich vermeiden“ lassen.

+++ Flixbus -Tragödie auf A19! 20 Verletzte, einer in Lebensgefahr ++ Stundenlange Vollsperrung +++

Nordsee-Urlauber und sonstige Reisende, die es nach Sylt verschlägt, werden abermals auf die „elektronischen Fahrplanmedien“ verwiesen, über die sie nicht nur aktuelle Infos über Ausfälle und Alternativen, sondern auch über Auslastungen erhielten. „Für Regionalverkehrszüge geben wir Auslastungsanzeigen im DB Navigator und auf DB Fahrplan“, so die DB gegenüber „MOIN.DE“.

DB zeigt sich verständnisvoll

Dass die jüngsten Ausfälle, Verspätungen und überfüllten Züge für Nordsee-Urlauber und weitere Fahrgäste der Deutschen Bahn der Horror waren, dafür räumt der Konzern immerhin Verständnis ein.

Noch mehr News:

„Einschränkungen im Zugverkehr sind immer ärgerlich für unsere Fahrgäste“, heißt es auf Nachfrage von „MOIN.DE“. Einen konkreten Plan, wie man dagegen vorgehen will, hat eine Sprecherin unserem Partnerportal bereits verraten. Was sie als Lösung vorschlagen, kannst du in diesem Artikel nachlesen >>>.