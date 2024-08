Freizeitpark in NRW mit Knaller-Nachricht – Kunden rasten aus

Paukenschlag in einem NRW-Freizeitpark! Der Potts-Park in Minden (NRW) gehört zu den Geheimtipps für Familien. Doch wer glaubt, dass es dort sehr gemächlich zur Sache geht, der irrt, denn: Eine neue spektakuläre Achterbahn wird aktuell gebaut!

Doch ist die dann überhaupt was für Familien? Können Kinder damit fahren? Können Eltern ohne Sorge ihre Kids rasen und sausen lassen? Auf jeden Fall, wenn man dem Freizeitpark in NRW glauben mag. Das Achterbahn-Konzept ist ungewöhnlich – und lässt Kunden des Potts Park ausrasten!

Freizeitpark in NRW mit Knaller-Nachricht

Der Themenbereich „Wilde Steinzeit“ soll erweitert werden. Dazu soll die neue Achterbahn-Attraktion „Braus und Saus“ gebaut werden. Der Hammer: Schon Kinder ab drei Jahren können mitfahren. Irre auch: Die Enden der Schienen sind geöffnet, die Fahrt geht rückwärts, und am Anfang und am Ende der Strecke hört die Fahrt einfach auf.

Das neue Prunkstück soll 2025 auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern eröffnen. Die Bahn soll direkt gegenüber der Riesenschaukel „Klippenschleuder“ entstehen, die selber erst seit 2022 in den Freizeitpark in NRW einzog.

Kunden rasten aus

Auf Facebook teilt das Social-Media-Team des Potts Park mit: „Ein speziell für ‚Braus & Saus‘ komponierter Soundtrack sowie die aufwändige Dekoration des Bereichs lassen die Besucher in die wunderbare Welt der ‚Wilden Steinzeit‘ eintauchen.“ An der Bahn gibt es aber noch eine zweite Besonderheit: Zu Beginn werden die Fahrgäste in die „Steinzeit-Waschstraße“ gefahren und „auf Hochglanz“ gebracht. Auf der anschließenden Achterbahn-Fahrt werden sie dann wieder getrocknet.

Mehr News:

Dass Kleinkinder im Alter von drei Jahren mitfahren können, liegt an Spezialsitzen. Natürlich müssen Dreijährige aber von einem Erwachsenen begleitet werden. Die neue Attraktion passt zum Konzept des Freizeitparks: Er richtet sich eben vornehmlich an Familien mit Kindern im Alter von bis zu 12 Jahren. Wann genau aber die Attraktion eröffnet wird, steht noch nicht fest. Die Bauarbeiten sollen im Herbst starten.