Wetter in NRW droht mit neuer Gefahr – Experte warnt: „Da fließt der Schweiß“

Es ist wieder sommerlich heiß im Westen. Das Wetter in NRW scheint sich nun vollkommen auf Sommer eingestellt zu haben und will sich auch gar nicht mehr abkühlen. Jeden Tag klettern die Temperaturen weiter nach oben und jetzt kommt schon wieder eine neue Hitzewelle auf uns zu.

Doch die ist nicht etwa erträglich trocken, wie man es aus den südlicheren Ländern kennt, sondern unangenehm schwül. Damit einhergehend warnt ein Wetter-Experte jetzt vor einer nicht zu unterschätzenden Gefahr.

Wetter in NRW: Erst die Hitze, dann knallt es

Am Mittwoch (31. Juli) kommt wieder die „große Schwüle“ im Westen auf. Da nachts die Temperaturen kaum noch unter 20 Grad fallen, gibt es auch kaum noch Abkühlung. Und tagsüber scheint die Sonne wieder mit aller Macht.

Allerdings wird schon zum Nachmittag hin das Hoch erneut „in die Zange genommen“, wie Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ ankündigt. Von Frankreich her zieht ein Tief auf und das beschert uns Gewitter, Starkregen und damit auch wieder ordentlich feuchte Luft.

In der Eifel kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar schon am Vormittag losgehen. Kräfte Schauer und Gewitter mit bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, 80-Stundenkilometer-Sturmböen und drei Zentimeter großen Hagelkörnern sind zu erwarten.

Kreislauf-Wetter in NRW

Zudem herrschen dann in NRW Temperaturen von bis zu 31 Grad. „Da fließt der Schweiß nur so aus uns heraus“, kündigt der Meteorologe schon mal an. Das wird nicht nur „unangenehm“, sondern auch gefährlich. „Größere Temperaturstürze sind nicht in Sicht, dafür aber oftmals sehr schwüle und drückende Luftmassen, die so manchem Kreislauf zu schaffen machen“, warnt Jung. Vor allem ältere Menschen oder jene mit Vorerkrankungen könnten dann zusammenklappen.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 26 bis 31 Grad (in Hochlagen 24), nachts 18 bis 14 Grad

Donnerstag: 24 bis 28 Grad, nachts 16 bis 13 Grad (im Münsterland 11)

Freitag: 23 bis 27 Grad (im Hochsauerland 20), nachts 16 bis 10 Grad

Samstag: 24 bis 27 Grad (in Hochlagen 20), nachts 16 bis 13 Grad (in der Eifel 11)

Quelle: DWD

Besser ist es, man geht die kommenden Tage ruhig an. Glücklicherweise kühlt es nach den Gewittern, die sich noch am Donnerstag (1. August) fortsetzen, etwas ab auf maximal 27 Grad. Nach einem schönen, trockenen Freitag könnten am Samstag dann aber doch noch Schauer oder einzelne Gewitter dazwischen grätschen.

Und in der nächsten Woche? Da dürfte eine erneute „Hitze-Spitze“ und Schwüle auf uns warten, wenn die Prognose von Dominik Jung stimmen sollte. Bis Mitte August könnte sich die aktuell vorherrschende Sommerhitze noch halten. Aber das bleibt es erst einmal abzuwarten.