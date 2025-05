A40 in Essen tagelang gesperrt – ausgerechnet in dieser Zeit

Autofahrer im Ruhrgebiet brauchen mal wieder Nerven wie Drahtseile. Denn mal wieder muss eine wichtige Autobahn in Essen gesperrt werden. Dieses Mal betrifft es die A40 in Fahrtrichtung Duisburg.

Wie die Autobahn GmbH am Donnerstag (15. Mai) mitteilte, muss der Ruhrschnellweg zwischen dem Autobahndreieck Essen-Ost und der Anschlussstelle Essen-Huttrop für fünf Tage gesperrt werden. Die A40-Sperrung ist nicht die einzige bittere Pille, die Autofahrer in den kommenden Wochen in Essen schlucken müssen.

A40 in Essen ausgerechnet an diesem Datum gesperrt

Von Mittwochabend (28. Mai) ab 21 Uhr bis Dienstagmorgen (3. Juni) um 5 Uhr müssen Autofahrer sich in Essen auf Einschränkungen einstellen. Denn in dieser Zeit wird der besagte Abschnitt der A40 in Essen gesperrt. Nötig sei die Maßnahme nach Angaben der Autobahn GmbH aufgrund eines defekten Kanals unter der Fahrbahn.

Der soll nun rund um Christi-Himmelfahrt saniert werden. Pendler dürften froh sein, dass die A40 rund um das lange Wochenende gesperrt wird. Wer allerdings rund um den Feiertag einen Kurztrip geplant hat, muss sich im Ruhrgebiet auf reichlich Stau einstellen.

Nicht nur die A40 in Essen betroffen

Der Verkehr, der normalerweise über den Ruhrschnellweg rollt, wird in der Zeit der Sperrung ab dem Autobahndreieck AD Essen-Ost über die A52 bis zum Autobahnkreuz Breitscheid (A52/A3) umgeleitet. Von dort führt die Umleitung zum Autobahnkreuz Kaiserberg (A3/A40). Dieser Abschnitt dürfte wegen der fünftägigen Sperrung besonders verstopft sein.

Sowohl vor als auch nach der A40-Sperrung müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen in Essen einstellen. So wird ab Freitag (16. Mai, 23 Uhr) bis Montag (19. Mai, 5 Uhr) die A25 zwischen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist der Abriss der Fußgängerbrücke an der Norbertstraße.

Außerdem muss die A42 zwischen Essen-Nord und Bottrop-Süd vom 6. Juni bis 16. Juni wegen des Neubaus einer Rohrbrücke gesperrt werden.