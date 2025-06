A59 in NRW: Verkehrschaos droht! Vollsperrung treibt Pendler zur Verzweiflung

Die A59 in NRW wird zwischen Monheim und Richrath in Richtung Düsseldorf voll gesperrt. Die Sperrung dauert vom 29. Juni, 7 Uhr, bis zum 7. Juli, 5 Uhr.

In diesem Zeitraum bleibt zwischen Richrath und dem Rastplatz Wolfshagen nur eine von zwei Spuren befahrbar.

Umleitungen für die A59 in NRW

Eine weiträumige Umleitung führt über Monheim-Süd, die A542, die A3 und die A46. Dies ist mit roten Punkten ausgeschildert. Lokal leitet der Verkehr über die Knipprather, Düsseldorfer und Berghausener Straße. Autobahn-Nutzer werden so an der Baustelle vorbeigeleitet, um den Verkehrsfluss möglichst wenig zu stören.

Die Autobahn GmbH Rheinland repariert über 60 beschädigte Betonplatten der A59 in NRW, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit Kommunen, Verkehrsbehörden und Verkehrszentralen, um Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Dringende Reparaturen an der A59 in NRW

Diese Akutmaßnahme ist nötig, damit die Verkehrssicherheit auf der A59 in NRW bis zur im Herbst 2025 geplanten Instandsetzung erhalten bleibt. Ein Aufschub kommt nicht infrage, da der beschädigte Zustand einen sicheren Verkehr nicht mehr gewährleisten kann. Die Autobahn bleibt ein wichtiges Verkehrsnetz in NRW.

Damit sich Autofahrende darauf einstellen können, wurden alle Maßnahmen frühzeitig angekündigt. Die Autobahn GmbH Rheinland betont dabei stets die oberste Priorität der Verkehrssicherheit, besonders auf stark frequentierten Strecken wie der A59 in NRW.

