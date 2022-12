Wetter in NRW: Extreme Gefahr – Autobahn gesperrt!

Dringende Warnung an alle Autofahrer: Es wird glatt auf den Straßen! In manchen Teilen von NRW ist es sogar so spiegelglatt, dass die Polizei sich einschaltet. Eine Autobahn wurde aus Sicherheitsgründen deshalb zu einem Teil gesperrt.

Auf der A44 kam es bereits zu mehreren Unfällen. Nach Glatteis ist ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Seit Sonntagmorgen (11. Dezember) ist die Autobahn in dem Unfallbereich gesperrt.

Wetter in NRW: Glätte sorgt für heftigen Unfall

Kurz vor sieben Uhr kam ein 63-jähriger Sattelzug-Fahrer aufgrund von Blitzeis zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Marsberg in Richtung Kassel ins Schleudern. Der Sattelzug prallte gegen die rechte Seitenschutzplanke und kam nach ungefähr weiteren 100 Metern rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Wetter in NRW: Heftiger Unfall nach Glatteis auf der A44. Foto: Polizei Bielefeld

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe wohl keine. Nicht auszumalen, was passiert worden wäre, wenn der Laster den ganzen Abhang hinuntergerollt wäre. Das Ausmaß der Zerstörung erstreckt sich über 100 Meter. Die Fahrerkabine ist vollkommen zerquetscht, die Achse aus dem Fahrzeug gerissen und die Obst-Ladung auf der ganzen Fahrbahn zerstreut.

A44 gesperrt – Glätte-Gefahr bleibt bestehen

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Lkw wurde die A 44 in Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Marsberg gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Lichtenau abgeleitet. Wie die Polizei Bielefeld mitgeteilt hat, werden die Bergungsarbeiten wohl noch bis in die späten Abendstunden dauern.

Weitere News:

Ein schlimmes Beispiel, das zeigt, wie gefährlich glatte Fahrbahnen sein können. Und auch in der kommenden Woche bleibt es frostig in NRW. n der Nacht zum Montag kann es der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bei minus drei bis minus acht Grad östlich des Rheins vereinzelt etwas Schnee und Glätte geben. Der stellenweise auftauchende Nebel könnte für Autofahrer ebenfalls zum Risiko werden. Über den Tag hinweg ist es stark bewölkt, soll aber aufklaren. In Tälern ist laut DWD am Dienstag strenger Frost von bis zu minus zehn Grad möglich. Und auch den Rest der Woche soll es kalt bleiben.