Weihnachtsmarkt in NRW: Ausrichter planen mit 3G-Regelung – „Kontrollen werden auf jeden Fall erfolgen“

Im letzten Jahr fielen Weihnachtsmärkte in NRW coronabedingt aus. Dieses Jahr soll aIles anders werden.

Doch wie werden die Weihnachtsmärkte in NRW aussehen? Das verraten jetzt die Veranstalter.

Weihnachtsmarkt in NRW: Das planen Dortmund und Co.

Rund zweieinhalb Monate vor dem voraussichtlichen Start der Weihnachtsmärkte in NRW planen viele Veranstalter mit „3G“-Kontrollen. In Dortmund sollen Besucher stichprobenartig überprüft werden, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind, kündigte Patrick Arens von den Dortmunder Schaustellern an. „Die Kontrolle wird auf jeden Fall erfolgen.“ Momentan sei man im Kontakt mit dem Land, wie dies in der Praxis aussehen könnte.

+++ Deutsche Bahn in NRW: Masken-Eklat im Zug! Bundespolizei muss eingreifen +++

Der Weihnachtsmarkt zwischen dem 18. November und dem 30. Dezember soll räumlich größer und die Gassen zwischen den Ständen breiter werden, um Hygieneregeln einzuhalten. „Momentan gehen wir davon aus, dass der Markt stattfinden kann“, sagte Arens. Man plane wie gewohnt mit rund 300 Anbietern. „Die Vorfreude ist natürlich viel, viel größer als letztes Jahr“, sagte der Veranstalter.

Weihnachtsmarkt in NRW: Im letzten Jahr sah es auch in Essen in der Weihnachtszeit eher mau aus. Foto: IMAGO / Jochen Tack

In Essen spielt der Planung die „sehr großzügige Innenstadt mit breiten Einkaufsstraßen und großen Plätzen“ in die Karten, berichtete ein Sprecher des Stadtmarketings. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann“. Schon im vergangenen Jahr habe man ein Corona-Konzept erstellt: Breitere Budengassen, Glühweingärten und etwas weniger Stände. Wie der Markt konkret aussehen wird, hängt aber von der gültigen Schutzverordnung ab. Gäste können diesem voraussichtlich zwischen dem 12. November und dem 23. Dezember einen Besuch abstatten.

----------------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Hunde-Drama in NRW: Dachdecker erblicken Schlimems im Innenhof – als sie DAS sehen, schlagen sie sofort Alarm

Wetter in NRW: Endlich ist der Sommer wieder da – doch dann kommt es dicke!

Hochwasser in NRW: Frau bittet nach Flut um Spenden – unfassbar, was sie damit macht

----------------------

Weihnachtsmarkt in NRW: Das hat die Landeshauptstadt vor

Mehr Platz wolle man in Düsseldorf schaffen und die Märkte, die zwischen dem 18. November und dem 30. Dezember geöffnet sind, räumlich entzerren. Momentan laufen die Vertragsabschlüsse mit den Schaustellern und Händlern, teilte eine Stadtsprecherin mit. Wie viele letztlich ihren Stand aufbauen werden, war noch nicht klar. Die Mehrheit der Anbieter aus dem Jahr 2019 will aber wieder mit dabei sein. (neb mit dpa)

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Auch das Centro Oberhausen plant mit einem Weihnachtsmarkt. Wie der Stand der Planungen ist, erfährst du hier >>>