Weihnachtsmarkt Köln schon wieder dicht! Polizei muss erneut ausrücken

Erneut herrscht auf dem Kölner Weihnachtsmarkt Groß-Alarm! Nachdem der Markt am Rudolfplatz bereits am Samstagabend (14. Dezember) kurz vor Budenschluss geräumt werden musste, trifft es dieses Mal Besucher am beliebten Heumarkt hart. DER WESTEN berichtete, mehr dazu erfährst du hier >>>.

Derzeit befindet sich die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, wie zunächst die „Bild“ berichtete. Denn schon wieder wurde ein herrenloser Koffer am Sonntagabend (15. Dezember) inmitten des Weihnachtsmarkts in Köln entdeckt. Handelt es sich auch dieses Mal nur um einen Fehlalarm?

Weihnachtsmarkt Köln erneut dicht!

Kurz vor Betriebsende war am Samstagabend auf dem Kölner Rudolfplatz bereits Schluss mit dem weihnachtlichen Treiben. Gegen 21.50 Uhr hatte eine Durchsage der NRW-Polizei die Weihnachtsmarkt-Besucher in Angst versetzt. Sie mussten das Gelände umgehend verlassen. Der Grund: Ein herrenloser Koffer. Vom Besitzer fehlte weit und breit jede Spur.

Wenig später konnten die Einsatzkräfte allerdings für Entwarnung sorgen: Denn nach einer Überprüfung durch die Experten des Entschärfungsdienstes war klar, dass das Gepäckstück ungefährlich war. Wie zunächst der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtete, soll sich darin lediglich Sand befunden haben. Nun dürfte die Hoffnung bei Besuchern und der Polizei Köln erneut groß sein, dass es sich auch am Sonntagabend um einen Fehlalarm handelt.

Ermittlungen auf Weihnachtsmarkt Köln dauern an

Gegen 19.30 Uhr war die Polizei erneut wegen eines verdächtigen Gegenstands – dieses Mal auf dem Kölner Heumarkt – alarmiert worden. Laut Informationen der „Bild“ wurde dieses Mal der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ evakuiert, die Umgebung sei großräumig abgesperrt worden.

Die Entschärfer des Landeskriminalamtes NRW seien erneut auf dem Weg aus Düsseldorf, um den herrenlosen Koffern auf dem Weihnachtsmarkt in Köln in Augenschein zu nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Wir berichten an dieser Stelle weiter