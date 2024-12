Weihnachtsmarkt in NRW evakuiert – Polizei macht verdächtigen Fund

Alarm auf einem Weihnachtsmarkt in NRW! Am Samstagabend (14. Dezember) hat die Polizei den Markt am Rudolfplatz in Köln geräumt. So gaben die Einsatzkräfte den Besuchern per Durchsage die Anweisung, sofort den Platz zu verlassen.

Danach riegelte die Polizei den gesamten Bereich ab und wartete dann auf einen Experten der Entschärfer-Einheit. Grund für die Räumung des Weihnachtsmarktes in NRW war ein potenziell gefährlicher Gegenstand, den die Kräfte auf dem Gelände entdeckt hatten.

Weihnachtsmarkt in NRW geräumt

Etwa gegen 21.50 Uhr wurde es unruhig auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz. Plötzlich hörten die Besucher eine Durchsage der Polizei. Sie sollten sofort alles stehen und liegen lassen und den Platz verlassen. Der Grund: Die Einsatzkräfte hätten einen verdächtigen Gegenstand entdeckt.

Ersten Angaben der Polizei zufolge soll es sich dabei um einen herrenlosen Koffer gehandelt haben, der auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes abgestellt worden war. Um ganz sicherzugehen, sollte sich ein Experte des Entschärfungsdienstes das Gepäckstück genauer ansehen.

Weihnachtsmarkt in NRW: Fehlalarm!

Der gesamte Bereich wurde vorläufig gesperrt. Die Auswirkungen auf den Betrieb des Marktes und der Besucher war allerdings sehr gering. Schließlich hätte der Markt eh in wenigen Minuten – exakt um 22.00 Uhr – geschlossen gehabt. Dementsprechend wenige Personen dürften sich zu dieser späten Stunde noch auf dem Rudolfplatz aufgehalten haben.

Und dann stellte sich heraus, dass die ganze Angelegenheit harmlos war. Denn nach einem Bericht des „Kölner Stadtanzeiger“ soll sich in dem Koffer lediglich Sand befunden haben. Allerdings mehrere Kilogramm in Tüten verpackt… Ob sich hier jemand einen bösen Scherz erlaubt hat? Das muss nun die Polizei klären. (mit dpa)