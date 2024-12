Weihnachtsmarkt in NRW: Im Ausland absoluter Favorit – Platz 1 bei Europa-Ranking

Die Weihnachtszeit ist im vollen Gange und schon seit einiger Zeit erhellen die Lichter der Weihnachtsmärkte die Straßen und verbreiten Festtagsstimmung. Insbesondere in NRW gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die durch die gemütlichen Gassen zu schlendern und beim Besuch eines Weihnachtsmarktes einfach mal abzuschalten.

Doch welcher Weihnachtsmarkt ist eigentlich der beste? Natürlich hat jeder hier seine eigenen Bewertungskriterien und sich über die Jahre wahrscheinlich ein ganz individuelles Weihnachtsmarkt-Ranking aufgebaut. Die britische Zeitung „The Times“ hat jetzt allerdings die schönsten Weihnachtsstädte in ganz Europa miteinander verglichen. Und siehe da: Der schönste Weihnachtsmarkt Europas liegt in NRW!

Weihnachtsmarkt in NRW auf Platz 1

Insgesamt 29 Weihnachtsmärkte in ganz Europa hat „The Times“ verglichen, wie der „General-Anzeiger“ berichtet. Der erste Platz geht nach NRW – genauer gesagt: Nach Köln. Der Markt der Engel am Neumarkt wird als der schönste Weihnachtsmarkt Europas ausgezeichnet! Dort erstrahlen Hunderte funkelnde Lichter über den Gassen und zahlreiche Engelsfiguren schweben zwischen den kunstvoll verzierten Giebeln.

Das Nikolausdorf sei auf die jüngeren Besucher zugeschnitten und erzähle die echte Geschichte des Sankt Nikolaus. Auch Märkte mit märchenhaften Gnomen und maritimer Geschichte, die mit Seemannsliedern und Piraten vervollständigt werden, seien dort zu finden. Auch für Traditions-Liebhaber findet sich etwas auf dem Weihnachtsmarkt. Denn am Heumarkt dreht es sich um die Legende der Kölner Heinzelmännchen und Besucher können auf einer weihnachtlichen Eisbahn ihre Runden drehen.

„König der Weihnachtsmärkte“

„The Times“ bezeichnet Deutschland als „König der Weihnachtsmärkte“. Das zeigen auch die anderen Städte, die im Weihnachtsmarkt-Ranking auftauchen. Platz drei geht an Berlin, Platz 22. an Esslingen und der Nürnberger Christkindlesmarkt liegt auf Platz 23. Den zweiten Platz belegt der Markt in Salzburg.