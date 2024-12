Weihnachtsmarkt Köln: Nach Evakuierungsdrama – Stadt zieht drastische Konsequenzen

Schon in einer Woche ist Weihnachten. Für die Weihnachtsmärkte in NRW beginnt damit der finale Countdown. Denn gerade jetzt tummeln sich besonders viele Menschen auf den zahlreichen Märkten, um bei Glühwein & Co. das Jahr ausklingen zu lassen.

Doch wer direkt nach dem Weihnachtsmarktbesuch mit dem Koffer nach Hause fahren will – der muss aufpassen, denn in Köln ist das nicht mehr möglich.

Weihnachtsmarkt Köln: Herrenlose Koffer haben Konsequenzen

Doch was war passiert? Bereits am 14. Dezember hatte ein herrenloser Koffer dafür gesorgt, dass das „Nikolausdorf“ am Rudolfplatz gesperrt werden musste (>>> wir berichteten). Neben einem Großaufgebot der Polizei war auch der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes deswegen vor Ort. Einen Tag später verursachte erneut ein Koffer für einen Polizeieinsatz auf dem Weihnachtsmarkt, diesmal am Heumarkt (>>> wir berichteten) .

+++ Weihnachtsmarkt in NRW: Hier stehen die besonderen Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen +++

Zunächst war die Sorge groß, bis sich herausstellte: In den Koffern befand sich nichts Gefährliches, sondern nur mehrere Kilogramm Sand. Nun hat der Eklat um die beiden Sandkoffer auf den Kölner Weihnachtsmärkten am Rudolfplatz und am Heumarkt ein Nachspiel.

Denn jetzt wurde bekannt, dass „am Kölner Dom seit dieser Woche ein Kofferverbot“ gilt. So schreibt „RTL News“: „Besucher dürfen kein Gepäck mitnehmen, das größer als gängige Taschen sind“.

Weihnachtsmarkt Köln: Kofferverbot am Kölner Dom

Das Kofferverbot auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wird durch zusätzliches Sicherheitspersonal an den drei Haupteingängen kontrolliert. Sollten Urlauber mit einem Koffer oder Trolley kommen, werden sie jetzt abgewiesen. Weiter heißt es: „Die neue Regel für den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom gilt vorerst bis dessen Ende am 23. Dezember und wird von Sicherheitskräften an den Eingängen kontrolliert.“

Diese Nachricht wurde von vielen Nutzern eher belächelt als beunruhigt aufgenommen. So schrieb ein Nutzer: „Lächerlich, sowas.“ Und auch ein anderer meinte: „Es wird immer skurriler.

Bei aller Kritik bleibt eines klar: Die Sicherheit der Besucher steht immer an erster Stelle. Und schließlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Koffer zu verstauen und so problemlos den Kölner Weihnachtsmarkt besuchen zu können.