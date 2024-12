Weihnachtsmarkt-Geheimtipp für Ruhrgebiet-Fans – bist du schon mal hier gewesen?

Endlich eröffnen die Weihnachtsmärkte wieder und man kann sich freuen auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit voller Glühwein, Lebkuchen und gebrannter Mandeln. Jedoch steht man bei der großen Auswahl an Weihnachtsmärkten in NRW vor der Qual der Wahl. Welchen Weihnachtsmarkt sollte man dieses Jahr auf gar keinen Fall verpassen?

Neben den großen Weihnachtsmärkten in Dortmund, Essen oder Duisburg gibt es in ganz NRW viele kleine Weihnachtsmärkte, die man teilweise überhaupt nicht kennt. Der ADAC hat jedoch einen Weihnachtsmarkt-Geheimtipp im Ruhrgebiet, den man auf gar keinen Fall verpassen sollte.

Grubenhelden-Weihnachtsmarkt in Gladbeck

In Gladbeck gibt es einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt, der nur für wenige Tage seine Türen öffnet. In einer alten Bergbausiedlung im Gladbecker Stadtteil Ellinghorst gibt es nämlich einen zauberhaften kleinen Weihnachtsmarkt. Dieser wird von dem Ruhrgebiet-Modelabel „Grubenhelden“ organisiert.

Insbesondere für Fans des Ruhrgebiets ist dieser Weihnachtsmarkt zu empfehlen, denn dieser verzaubert seine Besucher neben den Holzhütten auch mit Relikten aus Bergbauzeiten. Der kleine Markt befindet sich direkt neben einer Kirche, die feierlich angestrahlt wird. Bei dieser Atmosphäre kommt wohl jeder direkt in weihnachtliche Stimmung.

Selbstverständlich gibt es auf dem Grubenhelden Weihnachtsmarkt auch klassische Leckereien, wie Glühwein und Waffeln. Im Gegensatz zu einer gigantischen Auswahl der großen Weihnachtsmärkte werden auf diesem nur ausgewählte Leckereien angeboten, die ausschließlich im Ruhrgebiet hergestellt werden.

Jährlicher Überraschungs-Künstler

Das ist jedoch nicht das Einzige, was den Grubenhelden Weihnachtsmarkt so besonders macht. Auf dem „Adventsglühen“ in Gladbeck treten nämlich jährlich Künstler auf. Im Jahr 2022 begeisterte Helge Schneider das Publikum, und 2023 trat der Singer und Songwriter Kamrad auf. Auch dieses Jahr soll es wieder einen Überraschungs-Künstler in Gladbeck geben.

Wer den Weihnachtsmarkt-Geheimtipp besuchen möchte, sollte jedoch schnell sein. Das „Adventsglühen“ in Gladbeck öffnet nämlich nur von Donnerstag (5. Dezember) bis zum Sonntag (8. Dezember) seine Türen. Insbesondere Ruhrgebiet-Fans sollten den Weihnachtsmarkt in Gladbeck nicht verpassen.