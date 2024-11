Weihnachtsmarkt Dortmund: Jetzt droht das große Chaos – Besucher müssen sich in Acht nehmen

„Everybody come and play. Throw every last care away. Let′s go to the mall, today“, sang Cobie Smulders als Robin Sparkles in der beliebten Serie „How I Met Your Mother“. Und damit hat sie nicht nur einen absoluten Ohrwurm-Song abgeliefert, nein, auch viele Shopping-Fans stimmen ihr zu.

Und nun soll ein besonderer Anlass viele Einkaufswütige nach Dortmund locken – aber Vorsicht! Genau hier ist Obacht geboten.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Chaos am Sonntag? Das steckt dahinter

So werden am 1. Dezember nicht nur die erste Kerze am Adventskranz angezündet, es wird auch am Sonntag kräftig geshoppt. Schließlich ist an vielen Orten in NRW verkaufsoffener Sonntag. Dazu gehören unter anderem die Dortmunder Innenstadt sowie zahlreiche Stadtteile in Essen (Werden, Steele, Altenessen, Kettwig und Borbeck). (⇾ wir berichteten)

So kann man in Dortmund von „13:00 bis 18:00 Uhr shoppen und die vorweihnachtliche Stimmung genießen“, wie ein Facebook-Beitrag der Stadt Dortmund jetzt verrät. Doch genau das hat auch seine Tücken. Schließlich ist es verständlich, dass sich viele Menschen nach einer ausgiebigen Shoppingtour auf dem Weihnachtsmarkt entspannen.

Hier kannst du dich über den verkaufsoffenen Sonntag in Dortmund informieren:

Taschendiebe auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund – Schutz und Tricks

Doch auf dem Weihnachtsmarkt gibt es nicht nur Süßigkeiten und Glühwein. Auch gemeine Taschendiebe lauern immer wieder, um den Besuchern das Geld aus der Tasche zu ziehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb warnt auch die Polizei vor solchen Machenschaften. Wie man sich davor schützen kann, haben wir bereits HIER verraten.

Für den Fall, dass man trotz aller Vorsicht doch bestohlen wird, ist schnelles Handeln gefragt. Dafür genügt es, die 116 116 anzurufen und alle Karten sperren zu lassen. Und keine Sorge, die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.