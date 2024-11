Weihnachtsmärkte in NRW: Polizei warnt – es könnte jeden Besucher treffen

Dick eingepackt in einer Jacke und mit einer kuscheligen Mütze auf den Ohren zieht es die Menschen in NRW schon seit Tagen auf die zahlreichen Weihnachtsmärkte. Warum auch nicht? Schließlich locken Waffeln, Bratwurst, viele (überteuerte) Produkte aus Dubai und leckerer Glühwein.

Klingt nach viel Spaß – doch nun mahnt die Polizei zur Obacht! Wer jetzt nicht aufpasst, könnte sich grün und blau ärgern.

Weihnachtsmärkte NRW: Polizei warnt vor Dieben

In der Vorweihnachtszeit schmeckt nicht nur der Glühwein besonders gut, auch die leckeren Köstlichkeiten laden zu einem Plausch mit Freunden und Familie ein. Und gerade in den Abendstunden füllen sich die Weihnachtsmärkte in NRW, schließlich kann man dann den Feierabend mit Leckereien genießen. Doch nicht nur das: Auch die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt wird durch den Mantel der Nacht besonders gemütlich.

+++ Weihnachtsmarkt in NRW: Hier stehen die besonderen Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen +++

Doch genau diese Enge ist gefährlich, wie die Aachener Polizei jetzt mitteilt. So tummeln sich im dichten Gedränge einige Taschendiebe, die es auf die gefüllte Geldbörse, das Handy oder andere Wertsachen abgesehen haben. Doch keine Angst, man muss sich nicht ständig umschauen oder seine Tasche kontrollieren, die Polizei teilt ein paar einfache Tipps, wie man sich schützen kann.

Tipps und Tricks: Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten in NRW

Wie das geht? Hier eine kleine Auflistung:

Weniger ist mehr, lieber nur das Nötigste mitnehmen und auf viel Geld oder mehrere Kreditkarten verzichten.

Wertsachen immer eng am Körper tragen oder in verschlossenen Innentaschen verstauen.

Niemals Taschen oder andere Wertgegenstände unbeaufsichtigt lassen.

Vorsicht, wenn man abgelenkt oder gar angerempelt wird, dann könnten Taschendiebe zuschlagen.

Für den Fall, dass man trotz aller Vorsicht doch bestohlen wird, ist schnelles Handeln gefragt. Dafür genügt es, die 116 116 anzurufen und alle Karten sperren zu lassen. Und keine Sorge, die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.

Mit all diesen Tipps und Tricks macht der nächste Besuch auf den Weihnachtsmärkten in NRW bestimmt doppelt so viel Spaß. In diesem Sinne: Guten Appetit und viel Spaß!