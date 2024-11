Weihnachtsmarkt Essen: Bargeld-Neuerung treibt Besucher zur Weißglut – „Zurück ins Mittelalter“

Bereits seit dem 15. November hat der Weihnachtsmarkt in Essen geöffnet – und lockt wie jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt, um sich zwischen Glühwein, gebratenen Mandeln, Weihnachtsmusik und zahlreichen Schausteller-Buden auf das Fest der Liebe einzustimmen.

Eine Neuerung wird dabei vielen Weihnachtsmarkt-Besuchern in Essen bereits aufgefallen sein: An der Treppe vom Kennedyplatz zum Friedensplatz, neben der Primark-Filiale, steht in diesem Jahr erstmals ein mobiler Geldautomat, um Besucher jederzeit mit Bargeld zu versorgen (>> wir berichteten). Und wenn es um Bezahlen geht, sind emotionale Reaktionen vorprogrammiert.

Weihnachtsmarkt Essen stellt Bargeld-Automaten auf

Bargeld auf dem Weihnachtsmarkt ist quasi unerlässlich. Natürlich gibt es auch Stände, die Kartenzahlung anbieten – doch gerade beim traditionellen Glühwein-Kauf inklusive Becherpfand sind Münzen und Scheine noch immer das bevorzugte Zahlungsmittel.

Nun gibt es in der Essener Innenstadt zwar reichlich Bankfilialen mit Geldautomaten – doch wer will sich schon von seiner Freundesgruppe entfernen, weil einem unerwartet das Bargeld ausgegangen ist? Selbst, wenn es nur für zehn Minuten ist. Der mobile Geldautomat auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände soll Abhilfe schaffen.

„Zurück ins Mittelalter“

Wenige Tage nach der Eröffnung wies der Weihnachtsmarkt Essen in den Sozialen Netzwerken noch einmal auf den neuen Bargeld-Service hin – und erntete direkt eine ganze Reihe emotionaler Reaktionen, die teilweise doch sehr deutlich ausfielen und nichts von der klischeehaften Bargeld-Liebe der Deutschen innehatte.

Ein Auszug:

„In der Schweiz kann man an jedem Stand bargeldlos zahlen und in Deutschland ist man happy, wenn man einen Container mit WLAN und einem uralten Geldautomaten in Betrieb nehmen kann. Deutschland … Zurück ins Mittelalter.“

„Eigentlich sollte man die Händler anhalten, verlässlich Kartenzahlung zu akzeptieren und die Kunden auffordern, Bargeld zu Hause zu lassen. Gerade im Gedränge des Weihnachtsmarktes Essen. Aufpassen vor Taschendieben!“

„Kartenakzeptanz wäre viel sinnvoller, da nicht jeder unbegrenzt Bargeld abheben kann. Selbst in Köln kann man überall mit Karte oder Smartphone zahlen.

Eine wichtige Sache gilt es jedoch beim Geld abheben zu beachten: Da der mobile Geldautomat auf dem Weihnachtsmarkt Essen zur „Raisin Bank“ gehört, wird bei jeder Abhebung eine Gebühr in Höhe von 4,50 Euro fällig.