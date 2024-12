Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 22. Dezember: Letzte Chance für Weihnachtsgeschenke

Verkaufsoffene Sonntage erfreuen sich bei vielen Kunden in NRW großer Beliebtheit. Abseits des stressigen Alltags können sie endlich einmal in Ruhe shoppen und müssen nicht direkt zum nächsten Termin huschen.

Eigentlich müssen die meisten Läden an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Doch das Ladenöffnungsgesetz NRW sieht Ausnahmen für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage vor. Dazu muss ein begründetes öffentliches Interesse vorliegen. Das kann ein Fest, Markt oder eine Messe sein, die an einem Sonn- oder Feiertag stattfindet. Aber auch die Belebung von Innenstädten oder Ortsteilzentren an sich fällt darunter.

Am Ende dürfen Verkaufsstellen in NRW an bis zu acht nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Terminen ab 13 Uhr für bis zu fünf Stunden geöffnet sein. Am 22. Dezember haben Kurzentschlossene noch in einigen NRW-Städten die Gelegenheit, auf den letzten Drücker ihre Weihnachtsgeschenke zu holen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 22. Dezember

Wer sich auf ein vorweihnachtliches Shopping am 22. Dezember in NRW freut, der muss möglicherweise weiter reisen. Denn am vierten Advent haben deutlich weniger Geschäfte geöffnet, als beim vorweihnachtlichen Shopping der vergangenen Sonntage. Doch es gibt ein paar Highlights. So sind etwa zusätzlich zum Weihnachtsmarkt-Treiben die Geschäfte in der Duisburger Innenstadt geöffnet.

Hier eine Liste der Städte, die laut „verkaufsoffener-sonntag.nrw“ am 22. Dezember zum verkaufsoffenen Sonntag einladen:

Brühl

Duisburg (City und Marxloh)

Eschweiler

Frechen

Lage

Marl

Witten

Dabei ist zu beachten, dass die Geschäfte in den einzelnen Städten nicht zwangsläufig in den Innenstädten geöffnet haben.