Pfingsten in NRW: Shopping-Spaß am Feiertag? Hier ist es möglich

Schulkinder und viele Arbeitnehmer können sich dieser Tage auf den Feiertag freuen. Denn am Montag (9. Juni) ist Pfingsten in NRW. Da haben die meisten von uns glücklicherweise frei.

Und was macht man an so einem freien Tag am liebsten? Shoppen kommt bei dieser Frage sicher vielen in den Sinn. Doch das geht an einem Feiertag leider nicht! Oder etwa doch? Wir erzählen dir, wo du deine Shopping-Leidenschaft auch an Pfingsten voll ausleben kannst.

Pfingsten in NRW: HIER kannst du auch am Feiertag shoppen gehen

Pfingsten wird jedes Jahr am 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach Ostersonntag begangen. Die katholische und die evangelische Kirche feiern an diesem Tag die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu und dessen bleibende Gegenwart in der Kirche. Viele verbringen den Feiertag im Kreise der Familie. Doch wer sich an dem Tag eher nach Shopping-Spaß sehnt, wird oftmals enttäuscht, denn die meisten Geschäfte haben geschlossen. Aber Augenblick mal, die Menschen aus NRW fahren doch auch gerne mal über die holländische Grenze zum Shoppen. Wäre das nicht eine Möglichkeit?

Jein! Auch in den Niederlanden ist es ein Feiertag. Doch glücklicherweise sehen die Holländer das nicht so eng mit den Ladenöffnungszeiten an den Feiertagen. So manche Stadt nahe der Grenze wirbt sogar aktiv um Tages-Touristen aus NRW. Das beliebte Designer Outlet in Roermond erfreut die Besucher sogar mit verlängerten Öffnungszeiten zu Pfingstmontag. An diesem Tag hat das Outlet von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Perfekt also für alle Shopping-Freunde!

Noch mehr Einkaufsmöglichkeiten am Feiertag

Neben dem Designer Outlet in Roermond lockt auch Venlo mit Einkaufsmöglichkeiten. Denn egal, ob Feiertag oder nicht, die Stadt öffnet ihre Läden an Pfingsten in der Regel erst um 12 Uhr.

Und am Pfingstmontag in NRW haben Shopping-Freunde auch die Möglichkeit nach Enschede zu fahren. Die Stadt nahe der Grenze wirbt regelrecht um Besucher an den Feiertagen und betont, dass sie an fast allen Feiertagen verkaufsoffen sind. Nur am Pfingstsonntag bleiben hier die Geschäfte zu. Na, dann steht dem Shopping-Vergnügen ja nicht mehr viel im Weg!