Urlaub in Holland: Junge Frau fährt über Grenze – zurück in NRW sollte sie ihre Reise bitter bereuen

Köln. So hatte sich eine junge Frau ihren Urlaub in Holland wohl nicht vorgestellt. Dabei ist ein Trip in das Nachbarland für viele Menschen in NRW insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie eine willkommene Abwechslung.

Einfach ins Auto oder in die Bahn setzen und innerhalb kurzer Zeit bis du aus dem Ruhrgebiet, Rheinland oder dem Niederrhein über die Grenze in Holland. Ob Kurztrip nach Venlo oder längerer Urlaub an der Küste – ein Urlaub in Holland hat für viele seinen Reiz.

Ein Urlaub in Holland endet im Desaster. (Symbolbild) Foto: Fotostand / van der Velden / dpa

Das dachte sich wohl auch diese junge Frau (28), die am Wochenende zusammen mit ihren Freunden in Holland war. Doch zurück in NRW sollte sie ihren Ausflug jedoch bitter bereuen.

Urlaub in Holland: Zurück in NRW beginnt der Albtraum

Wie die Polizei mitteilt, kehrte die 28-Jährige mit ihrem Audi in der Nacht von Sonntag auf Montag aus Holland zurück. Mit dabei ihre drei Freunde (19,19 und 20).

Gegen 4 Uhr nachts geschah auf der A3 in Richtung Frankfurt das Unglück. Unmittelbar vor dem Autobahndreieck Heumar wollte die Audi-Fahrerin überholen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen.

Das Auto der Reisegruppe aus Holland krachte in die Leitplanke. Zum Glück sollte sich keiner der Fahrzeuginsassen bei dem Aufprall verletzen.

Als die Polizei anrückte, machten die Beamten dafür im Kofferraum des Audis einen vielsagenden Fund.

Unfall nach Urlaub in Holland – Polizei macht vielsagende Entdeckung

So stießen die Einsatzkräfte dort auf einen kleinen Cannabisvorrat. Die Beamten zählten eins und eins zusammen und machten bei der Unfallfahrerin einen Drogentest.

Das Ergebnis: positiv. Danach ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und kassierten den Führerschein der 28-Jährigen ein. Ihr Auto wurde im späteren Verlauf abgeschleppt.

Ihren „Trip“ in Holland dürfte die junge Frau wohl noch eine längere Weile bereuen. Denn nach der mutmaßlichen Drogenfahrt dürfte sie wohl länger auf ihren Führerschein verzichten müssen. (ak)

