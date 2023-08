Tierheim in NRW hat traurigen Verdacht – „Vermittlungschancen gleich Null?“

Tierheime in NRW haben es derzeit nicht leicht. Immer wieder werden Tiere aus den unterschiedlichsten Gründen bei ihnen abgegeben. Viele platzen mittlerweile aus allen Nähten.

Nun hat ein Tierheim in NRW einen neuen Bewohner bekommen, doch die Hoffnung, dass er schnell wieder vermittelt werden kann, sind offenbar nicht groß. Doch vielleicht gibt es ja ein Happy-End.

Tierheim in NRW berichtet von trauriger Geschichte

Die Gründe, warum Vierbeiner und andere Lebewesen in Tierheimen abgegeben werden, sind unterschiedlich. Manchmal kann oder will sich der Halter nicht kümmern, in anderen Fällen werden die Tiere aus schlimmen Umständen befreit. In diesem Fall wurde ein Kater auf der Straße gefunden und dann in ein Tierheim in NRW gebracht.

Dem Tier geht es aber gar nicht gut, wie das Tierheim Bergheim in einem Facebook-Beitrag, der aus Sicht des Katers verfasst wurde, beschreibt. „Ob ich jemals ein Zuhause finde? Schon eine gefühlte Ewigkeit sitze ich in meiner Quarantänebox. Man fand mich auf der Straße, ich hatte einen Kreuzbandriss und heftige Schmerzen. Hier im Tierheim kümmerte man sich rührend, ich wurde operiert und danach gehegt und gepflegt. Ich war und bin damit ehrlich gesagt komplett überfordert“, heißt es in dem Beitrag. Doch das ist leider noch nicht alles.

Kater hat trauriges Schicksal

Bisher habe das Tier nicht erlebt, dass Menschen nett zu ihm waren, deshalb reagiere er sehr schüchtern. Zusätzlich ist das Tier an Leukämie erkrankt. „Das kann unter Katzen ansteckend sein, deshalb darf ich nicht zu den anderen ins Zimmer. Vermittlungschancen gleich Null?“

Nun hat man sich Gedanken dazu gemacht, wie man die Chancen des Katers auf eine Vermittlung erhöhen kann. „Damit ich überhaupt eine Chance habe, wurde jetzt hier beschlossen, dass man zunächst eine Pflegestelle für mich sucht, also ohne Vermittlungsgebühr und mit gratis Futter aus dem Tierheim. Sind das Argumente genug, um mir eine Chance zu geben?“ Wegen der Krankheit darf das Tier nicht mehr raus. Hoffentlich kann bald ein Platz für den Vierbeiner gefunden werden.