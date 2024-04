Duisburger findet Katze im Gebüsch – ihr Zustand erschüttert Tierpfleger! „Uns blutet das Herz“

Jährlich werden in Deutschland laut einer Erhebung der Organisation „Peta“ bis zu 80.000 Tiere mutwillig auf Parkplätzen, in Wäldern oder auf der Straße zurückgelassen. Eine noch viel höhere Dunkelziffer ist nur zu erahnen.

Darunter ist jetzt auch mal wieder ein Tier aus dem Ruhrgebiet. Abermals hat es das Schicksal mit einer Katze in Duisburg nicht gut gemeint. Im Duisburger Landschaftspark haben ihre Besitzer sie eiskalt in einer „schrömmeligen“ Transportbox zurückgelassen. Wie lange die Katze schon verängstigt in ihrer Box hockte, kann nur vermutet werden. Tierexperten sind bei ihrem Anblick einfach nur fassungslos.

Katze in Duisburg eiskalt im Gebüsch ausgesetzt

Ein Passant machte den unheilvollen Fund. Ausgerechnet im Gebüsch des Duisburger Parks wurde die Katzendame samt Korb und dreckigem Napf achtlos zurückgelassen. „Schnecken haben die klebrigen Reste des Futters schon aufgefressen, die Box war komplett nassgeregnet, (stand also schon länger im Gebüsch) und die arme Katze saß verängstigt in ihrer Box und hat vor lauter Angst sogar Pipi in die Box gemacht…“, fassten es kürzlich Mitarbeiter der Oberhausener Tierarztpraxis Kerstin Büttner zusammen, wo das Tier zunächst landete.

Beim Anblick der Katze aus Duisburg wurde den Pflegern ganz anders. „Ich würde nur zu gerne diesen Menschen finden, der so etwas macht… Es gibt genügend Möglichkeiten eine Katze in gute Hände abzugeben oder sich Hilfe zu holen, aber eine Katze in einem Park in einem Gebüsch zu verstecken ist das Allerletzte… und es ist eine Straftat!!!“, formulierten sie es drastisch. „Von der Gefühlslosigkeit brauchen wir gar nicht sprechen…“

Doch der Zustand der Katze machte alles noch viel schlimmer. „Die arme Katze hat einen abgebrochenen, stark infizierten Eckzahn, vielleicht hat ja irgendein Kollege in der näheren Umgebung eine Voruntersuchung durchgeführt und erinnert sich an diese Katze…“, starteten sie bei Facebook einen Aufruf, der auch in einer Oberhausener Gruppe geteilt wurde. „Wir als Team sind sprachlos … und zutiefst erschüttert, uns blutet das Herz…“

Katze aus Duisburg bekommt Happy End

Vor wenigen Tagen meldete sich die Tierarztpraxis dann mit einem Update zurück. Zwar wurde der ehemalige Besitzer, der die Katze im Duisburger Landschaftspark sich selbst überließ, nach wie vor noch nicht gefunden.

Mittlerweile sei der aufgepäppelte Vierbeiner allerdings in einem neuen „liebevollen Zuhause“ gelandet, wo er seine „restliche Lebenszeit“ in Ruhe verbringen kann und die medizinische Betreuung erfährt, die er braucht. Doch eine letzte Ansage können sich die Tierarztmitarbeiter nicht verkneifen: „Für jedes Problem gibt es eine Lösung, Aussetzen und damit eine Straftat begehen, ist definitiv keine!!!“