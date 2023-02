Supermarkt in NRW: Mann entdeckt Leiche (†21) in Kühl-Container — Mordkommission ermittelt

Riesen-Schock bei der Belieferung eines Supermarkts am Montag (6. Februar) in NRW. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs wollte am Nachmittag einen Kühlcontainer aus einer Supermarktkette an der Oberbilker Allee in Düsseldorf abholen. Der Behälter sollte eigentlich leer sein.

Deshalb wunderte sich der Lieferant über das Gewicht des Containers aus dem Supermarkt in NRW. Als der Mann den Deckel öffnete, wurde ihm einiges klar. Denn in der Box lag eine Leiche. Staatsanwaltschaft und Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe zu ermitteln.

Supermarkt in NRW: Rätsel um Leiche in Kühl-Container

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 21-jährigen Obdachlosen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft. Die Ermittler müssen nun die Hintergründe ermitteln. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit, dass es keine Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung gebe. „Wir ermitteln dennoch in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Denn die Ermittler können zum aktuellen Stand nicht ausschließen, dass der 21-Jährige vorsätzlich in die Kühltruhe gesperrt wurde. Auch viele Fragen sind zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch völlig offen.

Leiche in Kühl-Container vor Supermarkt-Kette

Woran ist der Mann gestorben? Wie gelangte er in den Container, der auf dem Außenbereich der Supermarkt-Kette in NRW gestanden hatte? Wie lange standen die Container auf dem Gelände? Gibt es eine Kamera-Überwachung in dem Bereich? All diese Frage konnte die Staatsanwaltschaft zum frühen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht beantworten.

Bei dem Kühl-Container handelte es sich nicht um eine Gefriertruhe, in den Waren im Supermarkt angeboten werden, sondern um eine reinen Lieferbehälter. Darin wurden Lebensmittel transportiert, die gekühlt zu dem NRW-Supermarkt gelangen sollten. Am Montag sollten die leeren Container wieder abgeholt werden.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Verstorbenen machen? Dann bittet die Staatsanwaltschaft Düsseldorf darum, dich mit der Polizei Düsseldorf in Verbindung zu setzen.