Rewe in NRW: Kassierer-Alptraum! Mann versteckt sich im Laden, bis er schließt – dann zückt er ein Messer

Alptraum für zwei Mitarbeiterinnen eines Rewe in NRW. Als der Laden längst geschlossen und die Abrechnung gemacht war, wollten sie nur noch nach Hause. Doch plötzlich blickten sie in ein Messer.

Ein Mann hatte sich offenbar über lange Zeit im Rewe in NRW versteckt und zugeschlagen, als nur noch die beiden Mitarbeiterinnen übrig waren. Er erbeutete sämtliche Tageseinahmen.

Rewe in NRW: Hinterlistiger Überfall hat Erfolg

Um 20.45 Uhr, das belegen die Aufnahmen der Überwachungskamera, hatte der Mann die Filiale des Supermarkts auf der Bahnstraße im sauerländischen Marsberg betreten. Er versteckte sich fast anderthalb Stunden lang im Geschäft und wartete.

Als die beiden verbliebenen Mitarbeiterinnen die Haupttür abgeschlossen hatten und ins Büro gingen, schritt er zur Tat. Er zückte ein Messer und wartete vor dem Büro, in dem die Kolleginnen die üblichen Arbeiten nach Geschäftsschluss erledigten.

Täter erbeutet Tageseinnahmen

Als sie damit fertig waren, wollten sie das Büro verlassen und in den wohlverdienten Feierabend gehen. Doch vor der Tür wartete der Alptraum: Plötzlich blickten die beiden in das gezückte Messer des Täters. Der Mann, ganz in schwarz gekleidet und mit Maske, forderte die Tageseinnahmen. Sie gaben ihm das Geld, schlossen wie anschließend gefordert die Tür auf und ließen den Mann fliehen. Dann riefen sie sofort die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Hast du etwas gesehen? Der Räuber aus dem Rewe in NRW trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und wie erwähnt eine blaue, medizinische Maske. Er hatte einen Vollbart, sprach deutsch mit Akzent.

Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiwache Marsberg unter 02992 / 90 200 3711 entgegen.