Rewe führt Änderung an der Kasse ein – viele Kunden haben es noch gar nicht bemerkt

Immer wieder rüstet Rewe digital in seinen Märkten auf. Selbstbedienungskassen, eine eigene Rewe-App, Pick&Go-Systeme … die Fantasie des Supermarktkonzerns kennt keine Grenzen.

Mit „Rewe Pay“ geht die Kette jetzt den nächsten Schritt und schafft für Kunden eine neue Bezahlmethode. Damit Kunden reibungslos per Smartphone beziehungsweise Rewe-Bonus-App bezahlen können, müssen sie aber zunächst eines an der Kasse erledigen. Denn bevor die Bezahlmethode richtig genutzt werden kann, muss sie einmalig freigeschaltet werden. Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>. Doch manch ein Kunde dürfte an der Kasse jetzt aus allen Wolken fallen.

Rewe geht den nächsten Schritt

Denn um „Rewe Pay“ jetzt nutzen zu können, reicht es nicht nur, seine Girocard mit der hauseigenen App zu verbinden. Auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung muss vorm Kassengang eingerichtet werden, damit Kunden ihr Einkaufserlebnis auch rundum sorglos nutzen können (diese Redaktion berichtete).

Manch einen Kunden dürfte es jetzt aber an der Kasse kalt erwischen, wenn sie vom Kassierer gefragt werden, ob sie per „Rewe Pay“ bezahlen wollen. Denn was bei Recherchen dieser Redaktion auffällt: Rewe hat bislang noch auf keinem Social-Media-Account die neue Bezahlmethode beworben. Lediglich wer sich auf die Webseite verläuft, wird darüber informiert. Was steckt dahinter?

DAS sagt der Supermarkt-Konzern

Diese Redaktion hat bei Rewe am Donnerstagmorgen (3. Juli) nachgehakt. Und schnell Antwort erhalten. Wie eine Unternehmens-Sprecherin auf Nachfrage angab, sind für „Rewe Pay“ selbstverständlich noch Kommunikationsaktivitäten geplant, „mit denen wir Kund:innen über den neuen Service informieren möchten.“ Wann genau das der Fall sein wird, will man hier aber noch nicht verraten.

Allgemein scheint es aber so, als wolle Rewe seinen Kunden noch Zeit geben, sich an die neue Bezahlmethode zu gewöhnen und diese auf Herz und Nieren zu testen. So heißt es zum Fazit nach wenigen Tagen Testlauf: „Mit der Entwicklung der ersten Tage sind wir sehr zufrieden.“ Doch um ein richtiges Resümee zu ziehen, sei es natürlich noch viel zu früh.