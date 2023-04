Sparkassen im Ruhrgebiet ziehen die Reißleine – wichtige Infos für alle Kunden

Er kam, sah und drückte auf den Zünder. Die Sparkassen im Ruhrgebiet mussten in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein Bild der Zerstörung verkraften. Täter zündeten in mehreren Fällen Sprengsätze in den Filialen und ließen damit Geldautomaten hochgehen – so zuletzt in Duisburg.

Manchmal mit Beute und manchmal auch ohne machten sie sich dann aus dem Staub. Zurück bleiben stets das absolute Chaos und hohe Rechnungen für die Sparkassen im Ruhrgebiet. Die wollen sich jetzt verstärkt schützen.

Sparkassen im Ruhrgebiet schützen Geldautomaten

Die Sparkasse Krefeld setzt Farbpatronen zur Prävention gegen Geldautomaten-Sprengungen ein. Eine Maßnahme, die auch bei Sparkassen im Ruhrgebiet in Betracht kommt? DER WESTEN hat nachgefragt.

Essen möchte sich aus Sicherheitsgründen nicht dazu äußern, investiere aber bereits seit Jahren „kontinuierlich“ in die eigene Sicherheitstechnik. „Neben der Schließung der SB-Bereiche über Nacht haben wir noch weitere Sicherheitseinrichtungen und -konzepte“, teilt auch die Sparkasse Dortmund mit. Aber auch sie will nicht weiter ins Detail gehen. Gelsenkirchen gibt da bereits einen tieferen Einblick.

Sparkassen in Gelsenkirchen und Bochum gehen weiter

„Einfärbesysteme kommen bei uns bereits zum Einsatz“, bestätigt die Bank. Sie kombiniere aber noch je nach Standort weitere Schutzmaßnahmen. „Zu den Maßnahmen zählen unter anderem Einbruchmeldetechnik, der Einsatz von Nebelsystemen, Einfärbesysteme, Video-Überwachung oder mechanische Systeme. Auch das bauliche Umfeld wird hierbei berücksichtigt.“

Auch die Sparkasse Bochum geht präventiv gegen Geldautomatensprengungen vor: „So schränken wir beispielsweise die Zugänglichkeit nahezu aller Geldautomaten während der Nacht ein, um Anwohnerinnen und Anwohner sowie die eigene Infrastruktur nachhaltig zu schützen.“ In Bochum greife man ebenfalls auf den Einsatz von Farbpatronen zurück. „Diese und weitere Sicherheitsvorkehrungen entwickeln wir stetig weiter, um Geldautomatensprengungen für Kriminelle so schwierig und unattraktiv wie möglich zu gestalten.“

