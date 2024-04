Sparkasse, Postbank & Co.: Achtung beim Geldabheben – das müssen Kunden jetzt wissen

Ob als Kunde der Sparkasse, Postbank oder sonstiger Banken – die Sicherheit des eigenen Geldes liegt jedem am Herzen. Man möchte es gut angelegt haben und gleichzeitig zu jeder Zeit darauf zugreifen können.

Dafür müssen Verbraucher jedoch einige wichtige Regeln beachten. Sonst steht die Sicherheit ihres Geldes bei Sparkasse, Postbank und Co. auf dem Spiel.

Sparkasse, Postbank & Co.: Geldautomaten im Visier

Trotz Zugriff auf EC- oder Kreditkarte zahlen immer noch viele deutsche Bankkunden gerne mit Bargeld. 2022 wurden in Deutschland noch immer 40 Prozent aller Zahlungen mit Bargeld getätigt, während der Trend in skandinavischen Ländern mit zehn bis 15 Prozent deutlich nach unten tendiert.

Doch bereiten Nachrichten über Geldautomatensprengungen oder Überfälle jüngst vielen Bankkunden Angst. Sie sorgen sich um die Sicherheit ihres Geldes, vor allem beim Abheben. Die Leiterin des Sicherheits-Managements von Euro Kartensysteme, Margit Schneider, kann jedoch beruhigen. Denn auch die Sparkasse, Postbank und andere Banken hätten in dem Segment nachgerüstet – technisch wie mechanisch.

Sparkasse, Postbank & Co.: Wichtige Regeln beim Geldabheben

Zuerst sind Bankkarten sicherer als früher, zudem Geldautomaten zusätzlich durch Videoüberwachung oder auch Einbruchmeldesysteme abgesichert. Grundsätzlich besteht hier also keine erhöhte Gefahr. Doch sollten Kunden beim Geldheben einige Regeln beachten.

So solltest du beim Eingeben deiner PIN-Nummer immer das Bedienfeld abdecken, zum Beispiel mit deiner anderen Hand. Sonst könnte jemand hinter dir über deine Schulter blicken und sehen, was du eingibst. Zudem sollte man kein Geld abheben an Automaten, in deren Gegend man sich unsicher fühlt.

Und wenn es dann doch einmal Probleme geben sollte und Verbraucher um die Sicherheit ihrer Zugangsdaten bangen, können sie ihre Karte sofort über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen. Dann kann auch niemand Unbefugtes auf dein Konto zugreifen.