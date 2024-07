Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co: Kunden bangen um ihre Konten – alle Banken betroffen!

Immer wieder kommt es vor, dass Kunden der Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co. ins Visier fieser Betrüger geraten. Mittels ausgeklügelter Tricks versuchen diese ihre kriminellen Machenschaften voranzutreiben und den Bankkunden das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Bei diesen Nachrichten sollten Kunden hellhörig werden und entsprechende Maßnahmen einleiten, um nicht in die Falle zu tappen. Denn fest steht: Auch wenn die ein oder andere Betrugsmasche bereits bekannt ist, überlegen sich die Kriminellen immer wieder neue Tricks, um selbst dem scharfsinnigsten Kunden seine persönlichen Bankdaten zu entlocken. DAS sollten Kunden der Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co. unbedingt wissen.

Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co.: Kunden im Visier

Die Verbraucherzentrale hat die sogenannten Phishing-Mails auf dem Radar und listet in regelmäßigen Abständen neue Tricks auf, die den ein oder anderen Kunden in die Falle locken sollen. Wer bei der Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co. ist, sollte bei diesen Mail-Floskeln derzeit besonders vorsichtig sein.

Sparkassen-Kunden werden momentan vermehrt per Mail darüber informiert, dass ihre S-pushTAN-Registrierung bald abläuft. Dies habe indirekt Einfluss auf die Freigabe für das Online-Banking. Klicken Kunden auf den Button „Jetzt reaktivieren“ und werden auf eine gefälschte Version der Sparkassen-Webseite weitergeleitet, schnappt die Betrugsfalle jedoch auch schon zu.

SO entkommst du der Betrugsfalle

„Trägt man seine Anmelde- und Banking-Informationen auf dieser Website ein, landen diese auf direktem Wege bei den Cyberkriminellen und können anschließend dazu genutzt werden, um das Bankkonto zu knacken“, heißt es in einem Bericht von „Inside digital“. Kunden der Hypo Vereinsabank werden ihre persönlichen Daten auf einem ähnlichen Weg entlockt. In diesem Fall wird jedoch zusätzlich die Telefonnummer erfragt, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Weitere Themen:

Kunden der Sparkasse, Hypo Vereinsbank und Co. sollten verdächtige Mails direkt in den Spam-Ordner verschieben und keinesfalls sensible Daten im Internet preisgeben.