Sparkasse in NRW: Obacht! DIESER Service fällt bald für viele Kunden einfach weg

Diese Nachricht dürfte vielen Kunden der Sparkasse in NRW ganz und gar nicht passen!

Die Sparkasse in NRW hat jetzt eine neue Regel angekündigt, die äußerst relevant sein wird. Denn ein bestimmter und nicht unbeliebter Service wird ab Dezember bei der Sparkasse in NRW schlicht nicht mehr angeboten.

Sparkasse in NRW: Obacht! DAS fällt jetzt für viele Kunden einfach weg

Das wird nicht allen Kunden gefallen: Die Sparkasse Köln Bonn will ab dem 1. Dezember einen bestimmten Service nicht mehr anbieten. Darauf sollten sich die Kunden einstellen: Überweisungen per Telefon sind dann nicht mehr möglich.

Ein Service der Sparkasse entfällt! (Archivfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Laut des Instituts würde dieser Service immer weniger genutzt und somit obsolet. Gleichzeitig würden Kunden deutlich mehr auf Online-Banking und Banking per App und Smartphone setzen. Daher wolle das Geldinstitut keine Überweisungsaufträge mehr per Telefon entgegennehmen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

Sparkasse in NRW: Neuer Filialtyp in Köln und Bonn

Am Telefon gibt es weiterhin die Möglichkeit für Kunden, ein Konto zu eröffnen und sich zu unterschiedlichen Themen beraten zu lassen. Die Kunden der Sparkasse Köln Bonn können jedoch auch von den Vorteilen der sogenannten Direktfilialen profitieren.

Diese neuen Filialtypen gibt es in Bonn-Poppelsdorf und am Chlodwigplatz in Köln, berichtet die Rundschau. Von dort aus können Kunden mit Beratern der Bank telefonieren, auch Video-Chats sind möglich. Dafür wird ein separater Raum bereitgestellt. Dort sind auch Mitarbeiter der Sparkasse vor Ort und können bei möglichen Fragen zu den dortigen Selbstbedienungsterminals helfen.

Sparkasse in NRW: Das Geldinstitut streicht einen Service. (Symbolbild) Foto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / dpa

Auch in den Bussen der Sparkasse wird dieser Service angeboten. Ebenso werden durch den Bargeld-Bringdienst der Sparkasse Köln Bonn Überweisungen entgegengenommen. (mbo)

