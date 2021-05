Solingen: Fünffach-Mord an Kindern – Anklage offenbart echte Horror-Details

Solingen. Es waren schreckliche Szenen in Solingen. Eine Mutter (27) soll vergangenen September erst fünf ihrer sechs Kinder getötet haben, ehe ihr Selbstmordversuch scheiterte.

Seit Freitag muss sich die Frau aus Solingen vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Dabei hat die Anklage neue Horror-Details ans Licht gebracht.

Solingen: Fünffach-Mord – Mutter steht vor Gericht

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Ihren Kindern, eins, zwei, drei, sechs und acht Jahre alt, soll die Mutter zunächst Medikamente in ihre Frühstücksgetränke gemischt haben.

Nach dem Frühstück seien die Kinder – wie von der Angeklagten gewollt – schläfrig geworden und schließlich eingeschlafen. Dann habe ihre Mutter die Badewanne mit Wasser gefüllt und jedes Kind einzeln dort erstickt oder ertränkt.

Die leblosen Körper soll sie dann in Handtücher gewickelt und ins Kinderzimmer gelegt haben. Mit den zuvor verabreichten Medikamentencocktails habe die Angeklagte eine mögliche Gegenwehr verhindern wollen.

Die Anklage wertet den Fall als heimtückische Morde.

Die Motive des Verbrechens sind bislang öffentlich nicht genauer bekannt. Unmittelbar nach der Tat vermuteten die Ermittler, dass die Mutter die Taten in einem „Zustand emotionaler Überforderung“ beging, wobei ihre zerrüttete Ehe ein möglicher Hintergrund gewesen sein könnte.

Fünffach-Mord von Solingen: Beschuldigte verweigert Begutachtung

Im Hauptverfahren soll jetzt geklärt werden, ob die Vorwürfe zutreffen oder nicht. Die Verhandlung beginnt am 14. Juni. Im Februar sollte die Beschuldigte von einem Psychiater untersucht werden, doch eine Begutachtung ließ die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht zu.

Am 3. September 2020 hatten Polizisten die fünf toten Kinder in der Wohnung der Angeklagten entdeckt. Die Mutter hatte sich nach der Tat im Hauptbahnhof Düsseldorf vor einen Zug geworfen. Schwer verletzt hatte sie überlebt. Der Haftbefehl wegen Mordverdachts war ihr in einer Klinik am Krankenbett verkündet worden.

Solingen: Elfjähriges Kind überlebt

Zunächst hatte die Angeklagte behauptet, ein Unbekannter sei in die Wohnung eingedrungen und habe die Kinder umgebracht, doch für diese Version fanden die Ermittler keine Ansatzpunkte. Mehr zu dem Fall aus Solingen liest du hier >>>

Ihr sechstes Kind, damals elf Jahre alt, überlebte. Es war an diesem Tag mit dem Zug zu seiner Großmutter gefahren. (vh)

