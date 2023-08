„San Hejmo“: Zwischenfall am Airport Weeze! Apache 207 muss Auftritt unterbrechen

Er ist einer der am heißesten ersehnten Acts des Jahres beim diesjährigen „San Hejmo“-Festival in Weeze gewesen. Wie heiß es wirklich am NRW-Flughafen werden sollte, wurde Apache 207 und seinen Fans dann erst am Samstagabend (19. August) klar.

Denn nicht nur die Performance des Künstlers sollte die Festival-Meute in Weeze zum Schwitzen bringen. Auch das Wetter machte vielen Fans und auch dem Künstler zu schaffen. Als die Stimmung am Siedepunkt war, musste Apache 207 seinen Auftritt plötzlich unterbrechen, berichtet unter anderem die „WAZ“.

„San Hejmo“: Zwischenfall bei Apache 207

Temperaturen um die 30 Grad gepaart mit zahlreichen Niederschlägen. Das schwülheiße Wetter in NRW sollte den Kreislauf aller Festival-Besucher ordentlich beanspruchen. Für einige sollte das Bad in der Menge an diesem Tag zu viel sein. So kam es beim Apache-Konzert offenbar zu mindestens einem medizinischen Notfall.

„Ist alles gut?“, fragte der Künstler nach Angaben der Zeitung und unterbrach seine Performance. Bis die Lage unter Kontrolle war, setzte der Sänger seine Show aus. „Ihr sagt mir dann, wenn ich weiter machen kann“, richtete er das Wort an umstehende Fans und appellierte bei den außergewöhnlichen Bedingungen an die Vernunft: „Leute, bitte versucht auf den Beinen zu bleiben. Es ist ein bisschen schwüles Wetter, ich habe selbst damit zu kämpfen. Versucht stark zu bleiben,“ zitiert die „WAZ“.

Apache-Fans feiern ihr Idol

Die Fans feierten ihr Idol deshalb nicht nur für seinen Auftritt, sondern auch für seine Umsichtigkeit. „Ganz starker Auftritt und Respekt für die Unterbrechungen“, schreibt einer auf der Instagram-Seite des Festivals. „Künstler mit Herz am richtigen Fleck“, ergänzt ein anderer Fan. Über die Performance inklusive Bad in der Menge gab es ohnehin keine zwei Meinungen: „Apache 207 hat so abgerissen gestern. Was ein Mensch, was eine Energie“, schrieb ein weiterer Fan. Auch die Verantwortlichen feierten den Megastar: „Dieser Auftritt und die abgefahrene Energie waren einfach unglaublich. Freunde, wir haben noch immer Gänsehaut, das wird uns noch lange in Erinnerung bleiben!“

Bei der zweiten Ausgabe des „San Hejmo“ waren mit 50.000 Menschen mehr als doppelt so viele Feiernde dabei wie bei der Premiere 2022. Mit dabei waren neben Apache 207 unter anderem Sido, Von Wegen Lisbeth, Tokio Hotel, Die Fantastischen Vier und viele mehr. Kurz nach Ende des Festivals steht schon der Termin für das dritte San Hejmo fest: Am 16. und 17. August 2024 wird das Festival erneut am Airport in Weeze stattfinden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Das Zweitage-Ticket inklusive Camping kostet 169 Euro.