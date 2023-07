San Hejmo Festival: Von Alligatoah bis Tokio Hotel – jetzt letzte Stars bestätigt

Alligatoah, Apache 207, Tokio Hotel und viele mehr. Für das San Hejmo Festival 2023 wurden im Frühjahr bereits zahlreiche hochkarätige Musik-Acts bestätigt. Zuletzt legten die Veranstalter des neuen Festivals am Flughafen Weeze nach.

Bei der zweiten Ausgabe des San Hejmo Festivals wird es einige Veränderungen geben. So findet das Event dieses Mal nicht an einem, sondern an zwei Tagen statt. Dementsprechend größer ist das Line-up, das seit Montag nun komplett ist.

San Hejmo Festival bestätigt neue Acts

Die Fans können sich dabei nicht nur auf die Rückkehr des Headliners aus dem vergangenen Jahr (Marteria) freuen. Dieses Mal treten mit Cro, Die Fantastischen Vier, Sido und Co. noch zahlreiche Schwergewichte der Musikszene in Weeze freuen. Dabei machen die Veranstalter den Musik-Fans ein besonderes Versprechen: „San Hejmo löst

das Problem langer Umbauzeiten klassischer Mainstages und ermöglicht mit einer

Doppel-Mainstage den ganzen Tag Musikgenuss ‚am Stück‘.“ Heißt: Mehr Musik in kürzerer Zeit, bei der auch Indie- und Popstars wie Wanda und die Sportfreunde Stiller auftreten.

Dazu wird es eine Electronic-Stage mit Acts wie Alle Farben, David Puentez oder Topic geben. Und das ist noch nicht alles: Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch 2023 eine Partybühne geben. Wer die Meute auf der Partystage anheizen soll, ist nun seit Montag klar.

Daten und Fakten zum San Hejmo Festival:

San Hejmo bedeutet „Heiliges Zuhause“ (angelehnt an Esperanto)

Premiere im August 2022 vor 20.000 Zuschauern

Termin 2023: 18./19. August

Das sind die Party-Acts beim San Hejmo

Das Konzept der Partystage sei für dieses Jahr neu entwickelt worden. Die Veranstalter versprechen mehr musikalische Vielfalt etwa durch Reggaeton & Latin Beats (Radio Sabor) oder Dancehall- und Afrobeats (Jugglerz). Mit Ferris MC, Massive Töne, Money Boy und Fünf Sterne Deluxe ist auch für Freunde des Hip-Hop gesorgt. Auch die NRW-Lokalmatadore 257ers aus Essen sind dieses Jahr dabei.

Den ganz großen Abriss verspricht dann am Ende dieser Act: Die Atzen. Spätestens dann sollte die Partybühne ihrem Namen gerecht werden.