Ruhrpark Bochum: In diesen Läden kannst du endlich wieder shoppen

Gute Nachrichten aus dem Ruhrpark Bochum!

Shopping-Freunde dürfen jubeln: Weil die 7-Tage-Inzidenz in Bochum in den vergangenen fünf Tagen in Folge bei unter 150 lag, bietet der Ruhrpark Bochum wieder „Click & Meet“-Shopping für negativ getestete, vollständig Geimpfte sowie genesene Personen an.

Im Ruhrpark Bochum kann wieder geshoppt werden! Foto: IMAGO / Hans Blossey

Ruhrpark Bochum: Grundversorger ohne Einschränkungen weiterhin zugänglich

Das gab der Ruhrpark Bochum auf seiner Facebook-Seite bekannt. Die Grundversorger wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken sind weiterhin auch für Leute ohne negatives Test-Ergebnis und ohne Termin möglich.

Im Ruhrpark Bochum ist ab jetzt wieder mehr los! Foto: IMAGO / Hans Blossey

Für alle anderen Geschäfte gilt ab sofort wieder das „Click & Meet“-Verfahren. Dabei darf der negative Corona-Test keine 24 Stunden alt sein. Geimpfte müssen seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft sein. Eine überstandene Corona-Infektion kann mit einem mindestens 28 Tage, aber höchstens 6 Monate altem, positiven PCR-Test nachgewiesen werden.

Ruhrpark Bochum: Kontaktdaten der Shops findet man auf der Facebook- oder Webseite

Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sind übrigens von der Testpflicht befreit.

Termine werden mit dem jeweiligen Shops vereinbart. Die einzelnen Kontaktdaten der Geschäfte findet man beim Ruhrpark Bochum auf der Homepage oder der Facebook-Seite.

Symbolfoto Foto: IMAGO / Ralph Peters

Der Ruhrpark Bochum weist jedoch darauf hin, dass es immer wieder zu Änderungen bezüglich der geöffneten Geschäfte kommen kann.

