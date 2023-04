Ruhrgebiet: Vestische muss die Reißleine ziehen! Pendler brauchen nach Ostern starke Nerven

Pünktlich nach den Osterfeiertagen kommt im Ruhrgebiet eine bittere Nachricht an viele Pendler. Die Vestische passt nämlich zum 11. April (Dienstag) ihren Fahrplan für einige Buslinien an.

Betroffen sind die Ruhrgebiet-Städte Recklinghausen und Bottrop. Pendler, die in den Tagen nach Ostern mit dem Bus fahren wollen, sollten ganz genau auf den Fahrplan achten.

Ruhrgebiet: Vestische zieht Reißleine

Es ist kein Streik, aber dennoch gibt es im Ruhrgebiet Aufregung um den öffentlichen Personennahverkehr. Während an den Streiktagen die Pendler auf Busse und Bahnen verzichten mussten, ist der Grund für die Fahrplanänderung der Vestischen eine Erkältungs- und Grippewelle.

Aktuell sind viele Busfahrer erkrankt, wie das Unternehmen mitteilt. Deshalb wird es ab dem 11. April einen neuen Fahrplan geben. Betroffen sind acht von 118 Linien.

„Nach der Erkältungs- und Grippewelle haben wir auf eine dauerhafte und nachhaltige Entspannung bei den Krankmeldungen gehofft“, sagt Holger Becker, Betriebsdirektor der Vestischen. So seien an manchen Tagen 19 bis 20 Prozent des Fahrpersonals erkrankt. Die Vestische spricht von einer „einzigartigen Quote in der Unternehmensgeschichte“ – im negativen Sinne.

Fahrplan wird angepasst

Die Reserven seien jetzt ausgeschöpft. Deshalb muss das Unternehmen diesen Schritt gehen. Es fallen sogar einige Linien im Ruhrgebiet komplett aus. Hier eine Übersicht:

Linie SB49 wird vorübergehend eingestellt. Alternative Linie: 249

Linie 213 wird vorübergehend eingestellt. Alternative Linie: 233 und 215

Linie 222 fährt zwischen Gelsenkirchen und Marl wie gewohnt, endet aber vorerst in Marl-Mitte.

Linie 236 fährt im Stundentakt

Linie 239 fährt im 30-Minuten-Takt

Linie 246 wird vorübergehend eingestellt. Alternative Linie: SB27

Linie 265 wird in Bottrop vorübergehend eingestellt. Alternative Linie: 260

Linie 268 verkehrt zwischen Welheimer Markt und Bottrop normal, endet dann aber vorerst am ZOB Bottrop.

Während einige Linien komplett eingestellt werden, wurden bei anderen die Taktung verändert. Die Vestische verspricht, dass die Einsatzwagen im Schulverkehr regulär verkehren werden. Die Änderungen werden die Kunden in der App und auf den Monitoren der Haltestellen zu sehen bekommen.