Nach A40- und A43-Sperrung jetzt auch noch das! Pendler brauchen starke Nerven

Eigentlich sollten sich viele auf die Herbstferien freuen. Doch während die Schüler die nahende Ferienzeit freudig erwarten, sieht das bei den Autofahrern im Ruhrgebiet ganz anders aus.

Denn gerade erst verkündete „Autobahn Westfalen“, dass schon ab Freitag (29. September) auf Autofahrer auf der A43 Sperrungen zukommen. Doch auch auf der A40 kommt’s im Raum Bochum in den Herbstferien dicke (wir berichteten). Aber das soll noch nicht alles sein. Denn ausgerechnet auf der Umleitungsstelle droht jetzt Ungemach!

Nächste Autobahnsperrung zu Ferienbeginn

Aufgrund der Sperrung im Kreuz Bochum/Witten sollte der Verkehr von A40 und A43 auf die A448 abgeleitet werden. Doch wie „Autobahn Westfalen“ mitteilt, kommt es da jetzt auch ausgerechnet zu einer weiteren Sperrung. Schon ab Freitag (29. September) ab 20 Uhr soll die Fahrbahn in Richtung Witten zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Wiemelhausen voll gesperrt werden. Bis Montag (2. Oktober) um 5 Uhr schauen Autofahrer hier in die Röhre.

Das Kuriose daran: Der Verkehr soll ausgerechnet über die Autobahn A40 umgeleitet werden. Damit aber noch nicht genug!

Sperrungs-Wahnsinn hat noch kein Ende

Auch am Wochenende von Freitag (6. Oktober) bis Montag (9. Oktober) soll dann die A448 in Richtung Essen saniert werden. Welche Umleitung Autofahrer hier nehmen können, gibt „Autobahn Westfalen“ nicht bekannt.

Autofahrer und Pendler müssen sich in den Herbstferien also warm anziehen. Doch nicht nur auf der A40, A43 und A448 regiert das Sperrungschaos. Auch auf der A42 und A59 muss ausgerechnet in der Ferienzeit ein wichtigstes Autobahnkreuz gesperrt werden.