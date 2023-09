Bochum: Tierpark holt beliebtes Event zurück – Besucher sollten schnell sein

Aufgepasst! Der Tierpark Bochum macht in den sozialen Netzwerken auf ein besonders Event in den kommenden Wochen aufmerksam. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt, also solltest du nicht zu lange überlegen.

Bochum: Grusel im Tierpark

Schon Pläne für Halloween? Der Tierpark Bochum plant Ende Oktober ein besonderes Event. Besucher erwartet ordentlicher Gruselspaß, und das nicht nur an einem, sondern gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

An dem letzten Oktober-Wochenende und einige Tage vor Halloween in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November stattfindet, können Besucher sich im Tierpark Bochum schonmal eine ordentliche Portion Gruselspaß abholen. Nicht nur auf die knapp 4.000 Tiere dürfen sich die Besucher freuen – zwischen den Erdmännchen, Seehunden und Co. verstecken sich außerdem auch einige Hexen und Geister, sowie andere mystische Wesen.

„Besucherwege und Gehege von Totenkopfäffchen, Erdmännchen und Kattas werden zu Spukkulissen, in der Hexenküche brodelt es und Grablichter sowie stimmungsvolle Lichtspiele sorgen im gesamten Park für eine geheimnisvolle Stimmung“, schreibt der Tierpark in den sozialen Netzwerken.

Dieses Wochenende solltest du dir freihalten

Das Grusel-Programm findet dieses Jahr zum ersten Mal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Am 28. und 29. Oktober öffnet der Park für seine Besucher von 15 bis 20 Uhr seine Pforten. Sobald der Tag sich dem Ende neigt und die Nacht das Gelände in Dunkelheit taucht, kann der schaurig schöne Halloween-Spaß beginnen.

Magier, singende Bösewichte und Stelzenläufer verzaubern das Publikum. Außerdem können Kinder diese Stationen abklappern: Kürbisschnitzen, Kinderschminken, oder gemeinsames Basteln stehen auf dem Programm.

Interessierte sollten jedoch auf keinen Fall zu lange überlegen, denn der Tierpark kündigt bereits jetzt an: „Das Ticketkontingent ist begrenzt!“ Karten können ab jetzt zu den regulären Eintrittspreisen erworben werden, allerdings nur im Vorverkauf an der Tierparkkasse, oder online im Ticketshop.