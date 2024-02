A40 bei Bochum: Autobahn bald gesperrt! Pendler brauchen starke Nerven

Liebe Pendler aus dem Ruhrgebiet, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Schon bald kommt es ganz dicke für euch. Die A40 bei Bochum wird vollgesperrt werden. Schon in dieser Woche (5. bis 11. Februar) wird der erste Spatenstich gesetzt.

Im August steht die Vollsperrung der A40 an der Brücke über die Bahnstrecke am Schlachthof in Bochum an. Erste Arbeiten beginnen in dieser Woche mit der Einrichtung der Baustellenfläche, wie die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung bekanntgab.

So kann die Vollsperrung verkürzt werden

Auf der bereits gerodeten Fläche werden Container aufgestellt. Die Fläche zur Bahnstrecke hin muss gesichert werden. Vor der Vollsperrung muss dazu der Boden „verbessert“, also tragfähiger gemacht werden. Dafür werden Betonpfähle in den Boden eingebracht. Diese sollen das „Erdreich zusätzlich verdichten“.

Auf dem neuen, stabilen Untergrund entstehen dann die Unterbauten. Das sind die Bauwerke, an den Seiten der Bahnstrecke, auf denen später die Brücke aufliegt – sowie der Mittelpfeiler. Die gute Nachricht: Diese Arbeiten können stattfinden, während der Verkehr auf der Autobahn weiter fließt. So kann die Dauer der Vollsperrung laut der Autobahn GmbH um ein Dreivierteljahr verkürzt werden.

Auch A42-Pendler haben derzeit jede Menge Stress

Während der Vollsperrung ab August wird der Oberbau errichtet, die Brückenplatte wird dann auf dem Unterbau aufliegen. Doch die A40 ist nicht die einzige Autobahn im Ruhrgebiet, die derzeit für Kopfschmerzen bei Pendlern sorgt. Auch die A42 ist an einer Stelle derzeit voll gesperrt. Zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord wird an der Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal gearbeitet. Eine Umleitung führt durch den Essener Stadtteil Vogelheim. Welche Sorgen und Probleme die Anwohner dort haben, liest du in diesem Artikel.