Urlauber wollen an Autobahn-Raststätte tanken – doch der ADAC warnt eindringlich: „Nicht akzeptabel“

Zu Beginn der Sommerreisesaison warnt der ADAC Autofahrer in Deutschland vor hohen Spritpreisen an Autobahntankstellen. Eine aktuelle Stichprobe zeigt deutliche Preisunterschiede: Tanken an der Autobahn ist im Schnitt über 40 Cent pro Liter teurer als abseits der Autobahnen.

Auf eine 50-Liter-Tankfüllung umgerechnet, bedeutet das eine Mehrbelastung von rund 20 Euro – eine unnötige Ausgabe, die im Urlaub besser genutzt werden könnte.

Teures Tanken auf der Autobahn meiden

Die Preisspannen sind laut ADAC erheblich. In der Spitze zeigte die Untersuchung einen Unterschied von 57 Cent pro Liter, während im günstigsten Fall fast keine Differenz bestand. Insgesamt lagen jedoch bei 90 Prozent der untersuchten E10-Tankstellen und 88 Prozent der Dieseltankstellen die Preise mindestens 30 Cent über denen neben der Autobahn. Der ADAC kritisiert die Preisgestaltung scharf: „Ein gewisser Aufpreis aufgrund teurer Konzessionen und des Angebots rund um die Uhr ist aus ADAC-Sicht nachvollziehbar. Preisunterschiede in den festgestellten Höhen sind jedoch nicht akzeptabel.“

Spartipps für günstiges Tanken vor dem Urlaub

Autofahrer, die Kosten reduzieren möchten, sollten laut ADAC unbedingt den kurzen Umweg abseits der Autobahn wählen. „Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher die Tankstellen an den Autobahnen meiden und zum Tanken abfahren. Der meist kurze Umweg lohnt sich praktisch immer.“ Zusätzlich empfiehlt der Verkehrsclub, möglichst am Abend vor der Abreise zu tanken, da Sprit dann oft günstiger ist als morgens.

Auch im Ausland lohnt es sich, die Preise zu vergleichen. In vielen Fällen ist das Tanken hinter der Grenze günstiger als in Deutschland. Es gibt jedoch Ausnahmen, sodass sich ein genauer Blick auf die Preisunterschiede entlang der Reiseroute im Voraus lohnt. Auf längeren Urlaubsreisen kann so Geld gespart werden.

ADAC rät zum Vergleich der Spritpreise

Die Untersuchung zeigt deutlich: Wer an der Autobahn tankt, zahlt unnötig drauf. Kostenbewusste Urlauber sollten Tankstellen abseits der Fernstraßen nutzen und auf Preisunterschiede achten. Auch das strategische Tanken zur richtigen Zeit oder im Ausland kann die Spritkosten drastisch senken. Mit kluger Vorbereitung bleibt die Reisekasse geschont, und der Urlaub wird entspannter und günstiger.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.