A42 bei Essen: Neuer Ärger wegen Brückensperrung – Anwohner sind mit den Nerven am Ende

Sie sorgt aktuell vor allem bei Pendlern und Anwohnern aus Essen-Vogelheim für jede Menge Ärger und Wut: Die Brückensperrung auf der A42! Zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord wird an der Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal gearbeitet (wir berichteten).

Eine Umleitung führt durch Essen-Vogelheim. Doch weil das zu jeder Menge Stau führt, hat die Stadt Essen die Verkehrsführung an der Kreuzung zur B224 geändert. Jetzt gibt es allerdings neuen Ärger. Anwohner aus Essen sind wegen der A42-Sperrung mit ihren Nerven am Ende.

Auch Busse haben große Probleme

Allen voran Torben M. (32). Wie der Anwohner aus Vogelheim gegenüber der „WAZ“ schildert, gibt es unter anderem beim Busfahren Probleme. Verspätungen oder sogar Ausfälle einzelner Busverbindungen sind keine Seltenheit. Seine Tochter steht dann morgens in der Kälte.

Weil sein Dienst auf der Feuerwache erst um 12 Uhr beginnt, muss Torben M. immerhin nicht durch den Berufsverkehr. Doch Stau ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Der 32-Jährige kennt Schleichwege durch Vogelheim. Das Problem: Die anderen Autofahrer inzwischen auch.

Stadt Essen zog bereits Konsequenzen

Besonders auf der Kreuzung Gladbecker Straße/Vogelheimer Straße kann es schnell kuschelig werden – und deswegen hat die Stadt Essen Konsequenzen gezogen. Die Verkehrsführung wurde geändert. Wer aus Richtung Altenessen auf der Vogelheimer Straße unterwegs ist, darf an der Kreuzung nicht mehr geradeaus fahren. Stattdessen führt der Weg links auf die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt.

Autofahrer konnten an der Kreuzung bisher nach rechts in Richtung A42 fahren. Nun wird man über die Fünfhöfestraße und den Teilungsweg auf die Gladbecker Straße umgeleitet. Nur die Ruhrbahn-Busse dürfen weiter geradeaus fahren. „Solange das nicht kontrolliert wird, bringt das nichts“, sagt Torben M. Er beobachtet, dass sich viele nicht an die neue Regelung halten und weiter geradeaus auf die Vogelheimer Straße fahren: „Wenn einige da herfahren, fahren andere einfach hinterher.“ Und wenn sich niemand an die neuen Regeln hält, bringt das in Summe nichts.

