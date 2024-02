A3 in NRW: Auto fliegt von Autobahn in Fluss ++ Hubschrauber-Einsatz

Auf der A3 ist es am Sonntagvormittag (4. Februar) zwischen Lohmar und Rösrath (NRW) zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein Auto flog regelrecht von der Autobahn und landete in einem Fluss.

Dabei wurde die 26-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer schwebt derzeit in Lebensgefahr.

A3 in NRW: Auto stürzt kopfüber in Fluss

Bei dem Unfallwagen handelte es sich um einen BMW X5. Der Fahrer fuhr über die A3 in NRW zwischen Lohmar und Rösrath in Fahrtrichtung Köln. Gegen 11.15 Uhr soll das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, durchbrach eine Leitplanke und landete kopfüber in einem nahegelegenen Fluss. Ein Ersthelfer konnte die 26-jährige Beifahrerin aus dem Fluss Sülz ziehen. Sie wurde bei dem ungewöhnlichen Crash schwer verletzt.

Drei weitere Ersthelfer zogen den bewusstlosen 25-jährigen Fahrer aus dem Wagen. Sie leisteten noch am Ufer Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Reanimation wurde dann durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fortgeführt, als diese am Unfallort eintrafen. Der Fahrer schwebt aktuell in Lebensgefahr. Beide Insassen des Unfallautos wurden später in umliegende Krankenhäuser abtransportiert.

Polizei bittet um Hinweise

Da auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, musste für dessen Landung sowie für die Unfallaufnahme auf der A3 in NRW die Fahrbahn in Richtung Oberhausen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Lohmar abgeleitet. Wenig später konnten die Einsatzkräfte den Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen.

Die Ursache des Unfalls ist bisher ungeklärt. Daher bitte die Polizei mögliche Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen aussagen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 zu melden oder sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden.