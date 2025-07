Mann auf A61 in NRW aus Auto geschleudert – tot!

Tragischer Unfall am Sonntagnachmittag (6. Juli) auf der A61 in NRW. Ein 83-jähriger Fahrzeuginsasse wurde bei einer Kollision zwischen zwei Autos von der Rückbank geschleudert.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Senior noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall auf A61 in NRW

Der Unfall geschah gegen 16 Uhr in Richtung Koblenz, nahe der Anschlussstelle Bergheim. Ein BMW X5 mit drei Insassen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Mercedes. Der BMW-Fahrer (59) sowie der Mercedes-Fahrer (65) verletzten sich leicht, ein Beifahrer (29) aus dem BMW wurde schwer verletzt. Für den 83-Jährigen, der aus dem BMW geschleudert worden war, sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Vor Ort sicherte ein Unfallaufnahmeteam ihre Spuren und startete die Ermittlungen. Augenzeugenberichte sind nun entscheidend, um die Unglücksursache exakt zu klären. Beide Fahrzeuge blieben stark beschädigt zurück. Die Autobahn in NRW musste zeitweise komplett gesperrt werden. Hinter der Unglücksstelle staute es sich auf mehreren Kilometern.

Polizei NRW bittet um Hinweise

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Jede Beobachtung könnte die Unfallrekonstruktion erleichtern und offene Fragen klären.

