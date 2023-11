Deutsche Bahn in NRW: Jetzt kommt’s richtig dicke! Pendler brauchen Nerven aus Stahl

Passagiere der Deutschen Bahn in NRW, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Wegen Brückenarbeiten kommt es zu einer Streckensperrung! Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wanne-Eickel und Recklinghausen.

Und mal wieder brauchen Pendler aus NRW Nerven aus Stahl: Im Rahmen des Ausbaus der Autobahn A43 verbreitert die Autobahn GmbH auch die A42 im Kreuz Herne – und das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Die Deutsche Bahn muss die Widerlager zweier Eisenbahnüberführungen über die Autobahn anpassen. Das bedeutet: In der Zeit von Freitag, 1. Dezember 2023, 0 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 19. April 2024, 21 Uhr, finden dafür Arbeiten an zwei Eisenbahnbrücken im Bereich der Cranger Straße in Herne statt. Damit die Bauteams die Widerlager erneuern können, ist eine Streckensperrung der Gleise zwischen Wanne-Eickel Hbf und Recklinghausen-Süd notwendig!

Die Bauarbeiten wirken sich auf die Zugverbindungen im Regional- und Fernverkehr aus. Die Züge des Fernverkehrs werden ab Freitag, 1. Dezember, 21 Uhr, bis Samstag, 9. Dezember, 24 Uhr, zwischen Münster und Wanne-Eickel beziehungsweise Gelsenkirchen umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in Recklinghausen. Die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 20 Minuten. Einige Züge müssen bis zu 20 Minuten früher in Münster, Köln beziehungsweise Koblenz abfahren.

Im neuen Fahrplan ab Sonntag, 10. Dezember, bis zum Ende der Baumaßnahme im April werden die Züge der IC-Linie Stuttgart–Mainz–Köln–Münster–Emden–Norddeich Mole umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Oberhausen (nur in Fahrtrichtung Emden), Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Recklinghausen. Alle weiteren zwischen Gelsenkirchen und Münster verkehrenden Fernverkehrszüge halten weiterhin wie gewohnt in Recklinghausen. Lediglich der Halt in Gelsenkirchen entfällt auch bei diesen Zügen.

Der Nahverkehr ist ab Sonntag, 10. Dezember, 0 Uhr, bis 19. April 2024, 21 Uhr, von den Bauarbeiten betroffen:

Die Züge der RE 2 (DB Regio) fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Alternativ kannst du die Linie RE 1, RE 6, RE 11 sowie die S-Bahn-Linie S 1 nutzen.

Für die Linie RE 41 (DB Regio) fahren bis Samstag, 6. Januar 2024, Ersatzbusse zwischen Bochum und Wanne-Eickel.

Auf der Linie der RE 42 (DB Regio) entfallen im Takt Münster – Essen Hbf die Halte zwischen Recklinghausen-Süd und Essen Hbf. Im Takt Münster – Mönchengladbach entfällt der Halt in Sythen. Zwischen Haltern und Dülmen fahren Busse mit Halt in Sythen.

Bei den Zügen der Linie RB 43 (DB Regio ) kommt es zu Fahrzeitenänderungen im Raum Herne

kommt es zu Fahrzeitenänderungen im Raum Herne Die Züge der Linien RB 46 (VIAS) fallen auf dem gesamten Laufweg zwischen Bochum Hbf und Gelsenkirchen Hbf aus.

Doch das war noch nicht alles: Im Nachgang finden bis September 2024 weitere Arbeiten an den Brücken statt. Über Auswirkungen auf den Zugverkehr will die Deutsche Bahn rechtzeitig vorher informieren. Puh, da brauchen Pendler wirklich Nerven aus Stahl.